Knižné novinky v júli 2021

Aké by už bolo leto bez kníh?

2. júl 2021 o 16:18 Róbert Kotian

Na tomto mieste každý mesiac uverejňujeme informácie o vychádzajúcich knihách z viacerých slovenských vydavateľstiev. Prezentujeme júlové novinky podľa výberu vydavateľov, kde vás určite zaujmú mená ako Dominik Dán, Isaac Asimov či Daniel Silva... Aké by už bolo leto bez kníh?

IKAR

Emelie Schepp: Bohovia smrti

Jedného letného dňa v roku 1991 sa deväťročná Jana Berzeliusová prebudí v norrköpinskej nemocnici. Nepamätá sa na nič, nevie, kto je, ani odkiaľ prišla. O dvadsaťjeden rokov, už ako uznávaná a nekompromisná prokurátorka, vedie vyšetrovanie záhadnej vraždy Hansa Juhléna, šéfa azylového oddelenia migračného úradu v Norrköpingu. Podozrenie padne na jeho manželku. Nikto však nečaká, že v bezdetnej domácnosti na mieste činu nájdu odtlačky prstov detských rúk.

Nicholas Sparks: Keď sa vrátiš

Doktora Trevora Bensona ako príslušníka amerického námorníctva vyslali do Afganistanu. Pri výbuchu granátu utrpel vážne zranenia s trvalými následkami a musel zvažovať, čo si ďalej počne so životom. Po starom otcovi, ktorý zomrel za nejasných okolností, zdedil starý dom v mestečku New Bern v Severnej Karolíne. Ani vo sne by mu však neprišlo na um, že práve tu stretne ženu, do ktorej sa hneď zamiluje.

Lori Gottliebová: Možno by si sa mala s niekým porozprávať

Lori Gottliebová je terapeutka, ktorá lieči klientov v súkromnej ambulancii v Los Angeles, no pre osobnú krízu sa jej svet rúca ako domček z karát. Na scénu prichádza Wendell, čudácky, no skúsený terapeut, a Lori sa ocitne v jeho ambulancii. S plešinou, vo svetri a v športových nohaviciach vyzerá ako z filmu. Kým Gottliebová skúma tajné komnaty duše svojich pacientov, uvedomí si, že všetci hľadajú odpovede na rovnaké otázky, aké si vo Wendellovej ordinácii kladie sama.

Åsa Wikforss: Alternatívne fakty – o poznaní a jeho nepriateľoch

(zdroj: Foto - Archív SME)

Jestvujú alternatívne fakty? Je poznanie sociálnou konštrukciou? Môže byť niečo pravda pre mňa, ale nie pre iného človeka, alebo je pravda objektívna? Åsa Wikforss, profesorka teoretickej filozofie, skúma fenomén rezistencie voči poznaniu z filozofickej perspektívy. Čo je poznanie? Aké psychologické mechanizmy nám bránia prijať fakty a ako predchádzať rezistencii voči poznaniu? Ako sa brániť falošným a nepodloženým tvrdeniam? Akú úlohu hrajú médiá a ako môžu pomôcť školy?

Sebastian Haffner: Príbeh jedného Nemca

Sebastian Haffner zažil ako dieťa prvú svetovú vojnu, v mladosti bol svedkom turbulentnej inflácie z roku 1923, radikalizácie politických strán i nezadržateľného nástupu národného socializmu. Hoci nebol politicky ani rasovo prenasledovaný, z Nemecka emigroval. Spomienky na roky 1914 až 1933, ktoré spísal roku 1939 už v Anglicku, sa našli v jeho pozostalosti. Exil mu umožnil vnímať autentické zážitky s odstupom. Pohľad mladého Haffnera na blížiacu sa katastrofu je nesmierne jasnozrivý a zároveň veľmi triezvy.

SLOVART

Dominik Dán: Bremeno minulosti

(zdroj: Foto - Archív SME)

Leto so sebou už tradične prináša horúcu novinku od Dominika Dána a partia vraždárov sa opäť zapotí počas riešenia ďalších kriminálnych prípadov. Tentoraz to naozaj nebude ľahké, hriechy minulosti totiž jedného dňa dopadnú na každého, aj na detektíva. Kniha Bremeno minulosti – tridsiaty druhý prípad z Nášho mesta – je zasadená do februára 1991, jej dej sa teda odohráva ihneď po Dánovej poslednej krimi V tieni.

Robert Harris: V2

Nový román majstra historickej fikcie sa odohráva v novembri 1944, keď Hitler vkladá všetku nádej aj finančné prostriedky Tretej ríše do zbrane, ktorá má zmeniť neúspešný priebeh vojny a poraziť Veľkú Britániu. V tajnej podzemnej továrni väzni vyrábajú súčiastky rakety V2, ktorú na základni v lesoch, mimo dostrelu spojeneckých lietadiel, pripravujú pod prísnym dohľadom SS na odpálenie. Na druhom brehu Severného mora sa mladá Angličanka Kay Caton-Walshová pripojí k zvláštnemu oddielu britskej rozviedky, aby porazila neviditeľného nepriateľa.

Terry Pratchett: Čarovné práva

Úžasn‎á Plochozem od kultového autora Terryho Pratchetta pokračuje prvou časťou podsérie Čarodejky. V nenápadnej dedinke vyrastá Eskarina, dievča s nevysvetliteľnými schopnosťami, ktorú sa miestna čarodejnica rozhodne vziať do neslávne známej metropoly Ankh-Morpork na Neviditeľnú univerzitu. Čisto mužský svet akademickej mágie tak čaká nejedno prekvapenie... Lebo aj dievčatá majú právo čarovať!