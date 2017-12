Allison Janney sa zrejme vydá na svojej záhrade

22. jún 2005 o 15:10 SITA

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Hviezda seriálu Západné krídlo Allison Janney uvažuje o tom, že by sa za svojho snúbenca Richarda Jenika vydala za ich domom na záhrade. Ako povedala, nepozná lepšie miesto, kde by sa svadba mohla uskutočniť. Už pred rokom populárna herečka, na Slovensku známa ako prezidentova hovorkyňa C. J. Creggová, oznámila svoje zasnúbenie, no doteraz nenašla ideálne miesto pre svadbu. "Rozmýšľali sme nad našou záhradou. Príde nám to dosť slávnostné i zábavné. V mojom nabitom rozvrhu som si našla iba málo času na to, aby som so snúbencom obehala všetky pekné miesta," povedala herečka.