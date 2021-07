Žijeme napriek medicíne

Kniha mesiaca Šarlatáni.

Je až šokujúce, že ľudstvo ešte existuje. Pri tých metódach, ktoré sa vydávali za liečbu, sme už dávno mali byť len záznamom na papieri evolúcie s vyhynutými živočíchmi s poznámkou – umreli na hlúposť. Šarlatáni (prel. E. Hatalová, Vydavateľstvo RAK 2021) je skvelá a zábavná kniha lekárky a spisovateľky Lydie Kangovej a novinára Nata Pedersena, ktorá prináša tvrdeniu o našej nepoučiteľnej viere v hlúpe nápady kopec dôkazového materiálu.

Ale pozor, toto nie je zbierka absurdných nápadov, ale pohľad do liečebných metód, liekov a prostriedkov, ktoré sa vskutku dlhé storočia používali. Príroda je však silná a ľudstvo prežilo napriek liečiteľom, felčiarom, mastičkárom a šarlatánom. A lekárom.

Občas sa pri čítaní budete smiať, občas budete mať žalúdok zovretý nechutnými opismi. A to pijavice prikladané na mandle, na krčok maternice či vkladané do konečníka berte len ako nevinný odkaz na to, čo vás v knihe čaká.

Stručné dejiny najžalostnejších liečiteľských praktík, ako znie podtitul tejto krásnej knihy, vás nezavalia dátumami a históriou, ale prekvapia vtipom a... ľudskou hlúposťou.

Bez návodu na použitie

Ak sa pozornejšie pozriete na to, čo sa deje v prírode, zistíte, že aj zvieratká majú svoje spôsoby, ako si uľaviť od bolesti či zle strávenej potravy. Aj naši najbližší príbuzní v hlbokých lesoch Bornea či v afrických pralesoch nejako intuitívne ovládajú tajomstvá, ktoré im pomáhajú pri ochoreniach či zraneniach.

A ani ľudstvo nevzniklo zo dňa na deň a navyše, zjavili sme sa tu bez návodu na použitie, v ktorom by sa na posledných stranách nachádzali odporúčania, čo robiť pri chybových hláseniach, ako to býva hoci pri umývačke riadu.