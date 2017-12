Madonna bola slávna, ale príliš sama

22. jún 2005 o 16:20 SITA

BRATISLAVA 22. júna (SITA) - Americká speváčka Madonna priznala, že najosamelejšie sa cítila, keď bola na vrchole svojich tvorivých síl a písali o nej takmer všetky noviny. Sláva a popularita ale do jej života priniesli samotu. Celé roky údajne nemala žiadneho dobrého a dôverného priateľa, ktorému by mohla veriť. "Najhoršie to bolo pred desiatimi až pätnástimi rokmi," spomínala Madonna. Kontroverzná speváčka sa údajne niekoľko rokov obávala toho, že nikdy nestretne muža s ktorým bude chcieť prežiť zvyšok svojho života. 46-ročná Madonna si vtedy myslela, že sa nikdy neusadí a nezaloží si vlastnú rodinu. Keď sa ale vzdala a prestala ideálneho muža hľadať, stretla režiséra Guya Ritchieho, ktorého si onedlho vzala za manžela. Dnes s ním a dvomi deťmi žije neďaleko Londýna.