Juraj Kukura: Detským poslucháčom sa netreba prispôsobovať

Študentov Detskej Univerzity Komenského nemotivuje zápočet.

8. júl 2021 o 11:15 Jana Alexová

"Keď sa vrátia na jeseň do škôl a sadnú si vedľa spolužiakov do lavíc, sú o krok ďalej. A oni chcú byť o krok ďalej. Aj toto je cesta ako sa stať novou elitou," hovorí riaditeľ divadla Aréna JURAJ KUKURA o motivácii študentov Detskej Univerzity Komenského, ktorá už devätnásty raz otvorila dvojmesačný prázdninový letný semester.

Po vlaňajšom ročníku, ktorý sa pre pandémiu konal len online, sa tento rok stretne obmedzený počet študentov opäť aj naživo. Absolvujú prednášky na rôzne témy v divadelnej sále, pardon, prednáškovej sále divadla Aréna. Súčasne sa dá študovať aj online.

Zakladateľ detskej univerzity v rozhovore vysvetľuje, čomu detská univerzita vďačí za svoj úspech, aj čím je tá slovenská iná ako európske detské univerzity.

Článok pokračuje pod video reklamou

Začína sa už 19. ročník Detskej Univerzity Komenského. Myšlienka zorganizovať v Bratislave detskú univerzitu vyšla z vašej iniciatívy. Čakali ste, že bude mať takýto úspech?

Väčšinou to tak býva, že dobré veci vznikajú náhodne a rovnako to bolo aj s detskou univerzitou. Keď som sa stal intendantom divadla Aréna, veľa som sa zdržiaval v zahraničí, pôsobil som tam v rôznych divadlách. Videl som, že v zahraničí sú hlavné mestá plné kultúry aj počas leta a túto skúsenosť som si doniesol so sebou na Slovensko.

Musím povedať, prekvapilo ma, keď som prišiel s nápadom, aby sme v divadle hrali aj v lete, nestretlo sa to s pochopením. Neboli na to zvyknutí umelci ani diváci. Napriek tomu som chcel divadlo naplniť niečím zmysluplným aj v letných mesiacoch.

Vtedy som po diskusiách s manželkou prišiel na to, že by sme mohli v Bratislave založiť detskú univerzitu. Spojil som s rektorátom Univerzity Komenského a stretol som sa s pochopením vtedajšieho rektora.

Stanovili sme si isté zásady, ktoré dodržujeme až do dnes. Ale vôbec sme vtedy neočakávali, že z toho vznikne taký dlhodobo úspešný a významný projekt, za aký ho dnes určite môžeme považovať. Spolu s detskými univerzitami v Bazileji, Tübingene, Štrasburgu a vo Viedni sme sa stali jednou zo vzorových európskych univerzít pre deti.

Otvorenie DUK 2021. Študenti sa môžu prihlasovať až do 16. júla. (zdroj: TASR)

Čomu za to vďačíte?

Veľká vďaka, samozrejme, patrí práve našim študentom. Za to, že sa chcú vzdelávať. Obetujú svoje leto a ja snímam pred nimi svoj klobúk. Sú to mladí ľudia, ktorí oželejú prázdniny, vzdelávajú sa, chodia na prednášky a tým získavajú perspektívu dosiahnuť v živote niečo viac.

Témy prednášok DUK a prednášajúci Prečo by sme mali byť diplomatickí aj v živote? (Ing. Ivan Korčok, minister zahraničných vecí SR).

(Ing. Ivan Korčok, minister zahraničných vecí SR). Prečo a ako vzniklo a zaniklo Československo? (prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.).

(prof. PhDr. Roman Holec, DrSc.). Prečo je akademická sloboda taká dôležitá? (doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.).

(doc. PhDr. Anna Sámelová, PhD.). Prečo divadlo vždy kultivovalo spoločnosť? (prof. Martin Huba).

(prof. Martin Huba). Prečo sa chceme dať očkovať? (doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.,).

(doc. MUDr. Alexandra Bražinová, PhD.,). Prečo je v zdravom svale zdravý duch? - (doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.).

- (doc. Mgr. Milan Sedliak, PhD.). Prečo by sme mali pomáhať sociálne slabším a seniorom? (prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.).

(prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD.). Prečo potrebujeme elektróny, aby sme odfotili veľmi malé veci? – (DrSc., Dipl. Phys. Stephan Rauschenbach - Assoc. Prof. in Physical Chemistry, Univ. of Oxford).

Keď sa vrátia na jeseň do škôl a sadnú si vedľa spolužiakov do lavíc, sú o krok ďalej. A oni chcú byť o krok ďalej, preto k nám chodia.

Aj toto je cesta pre našich mladých ľudí ako sa stať novou elitou. Každý národ predsa na svojom čele potrebuje vzdelaných ľudí. A študenti DUK sú tí, ktorí túto ambíciu majú a mnohí z nich, verím, svoje sny aj naplnia.

Spomenuli ste zásady, ktoré ste si stanovili na začiatku. Na akých zásadách stojí Detská Univerzita Komenského?

Jednou z nich je, aby na Detskej Univerzite Komenského prednášali len docenti a profesori, aby to boli skutočne rozhľadení ľudia a uznávané kapacity vo svojom odbore.

Snažíme sa, aby úvodnú, otváraciu prednášku mal vždy niekto významný, tentoraz je to minister zahraničných vecí Ivan Korčok, za čo sme mu vďační, a preto sme mu prepožičali "profesúru DUK" na dva mesiace. Zvykneme mať aj jedného zahraničného prednášajúceho, tento rok budeme mať hosťa z Oxfordskej univerzity.

Taktiež sme si stanovili vekové ohraničenie, DUK je určená pre deti od deväť do štrnásť rokov.

Ale čo je veľmi zaujímavé, mnohí naši študenti, ktorí dovŕšia pätnásty rok, nechcú opustiť Detskú Univerzitu Komenského a pokúšajú sa svoj vek pri prihlasovaní nejako zatajiť. A keď sa im to nepodarí, často ostávajú súčasťou tohto projektu ako asistenti alebo pomáhajú inak.

Čím to je, že to deti tak pritiahne? Veď prázdniny školáci očakávajú s nadšením ako zaslúžené voľno.