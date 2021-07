Novinky na Netflixe a HBO: Reality šou s Juliou Haart aj komédia o muzikálovom mestečku

Pozrite si prehľad noviniek.

12. júl 2021 o 9:13 Anna Krištofčová

Julia Haart v reality show My Unorthodox Life. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

PONDELOK (12. 7. 2021)

Catch and Kill: The Podcast Tapes

HBO uvedie dokumentárny seriál Catch and Kills: The Podcast Tapes. Je kombinácou bestselleru a podcastu. Prináša rozhovory so svedkami, detektívmi a informátormi zločinov.

https://www.youtube.com/embed/fKNOgQbH01Q

STREDA (14. 7. 2021)

My Unorthodox Life

Netflix uvedie reality šou My Unorthodox Life o živote Julie Haart, šéfke najväčšej modelingovej agentúry Elite World Group a bývalej členke ultraortodoxnej židovskej komunity.

https://www.youtube.com/embed/6a553JOZq-4

Heist

Netflix uvedie dokumentárny seriál Heist, ktorý prináša skutočné príbehy obyčajných ľudí, ktorí chceli vykradnúť banku a skoro sa im to aj podarilo.

https://www.youtube.com/embed/52TdOMqqeyk

A Classic Horror Story

Netflix uvedie taliansky horor A Classic Horror Story, v ktorom sa niekoľko ľudí na ceste po južnom Taliansku stratí v lese a čaká ich boj o život.

https://www.youtube.com/embed/PHqyFhrb3uU

PIATOK (16. 7. 2021)

Schmigadoon!

Apple TV+ uvedie komediálny seriál Schmigadoon!, v ktorom pár na túre narazí na magické mestečko, ktoré je ako muzikál zo 40-tych rokov. Odísť z neho dokážu len vtedy, ak nájdu pravú lásku.

https://www.youtube.com/embed/yKG0RodrzVo

NEDEĽA (18. 7. 2021)

100 Foot Wave

HBO uvedie dokumentárny film 100 Foot Wave o slávnom surferovi Garrett McNamara, ktorý sa vydal do Portugalska zdolať dovtedy najvyššiu 30-metrovú vlnu.