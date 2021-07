Ostrá obžaloba totalitnej moci

Danilo Kiš a Hrobka pre Borisa Davidoviča.

12. júl 2021 o 10:40 Ivana Krekáňová

„Z neurčitej masy údajov sa vynára nahý ľudský život,“ napísal Danilo Kiš v jednej zo svojich poviedok v zbierke Hrobka pre Borisa Davidoviča. To je veta, ktorá takmer chirurgicky presne vystihuje celú knihu, ktorá vyšla vo vtedajšej Juhoslávii pred štyridsiatimi piatimi rokmi v júni 1976.

Srbský spisovateľ Danilo Kiš sa narodil v roku 1935 v Subotici maďarsko-židovskému otcovi a matke pôvodom z Čiernej Hory do jazykovo aj kultúrne pestrého sveta, ktorý počas jeho života pomaly mizol. Jeho otec zomrel v koncentračnom tábore, sám Kiš žil v Novom Sade, v západnom Maďarsku, v čiernohorskej Cetinji, študoval v Belehrade a neskôr žil vo Francúzsku. Hrobku pre Borisa Davidoviča napísal práve tam, keď pôsobil na univerzite v Bordeaux ako lektor srbochorvátčiny.

Literárny škandál

Keď zbierka v roku 1976 vyšla po viacerých odmietnutiach vydavateľov, v povojnovej Juhoslávii vyvolala veľký čitateľský ohlas, ale zároveň spôsobila aj obrovský literárny škandál, ktorý sa skončil dokonca na súde, a kriticky sa k nej postavila nielen tlač, ale aj združenie juhoslovanských spisovateľov.

Hrobka pre Borisa Davidoviča obsahuje sedem poviedok napísaných dokumentaristickým štýlom ako fiktívne životopisy jednotlivých postáv. Dalo by sa povedať, že štýl je takmer encyklopedický, lenže Danilo Kiš beletristickou mystifikáciou stiera hranice medzi faktom a fikciou, a to celkom úmyselne. Navyše, poviedky sú dokumentárno-encyklopedické len čiastočne, sám v jednej z nich píše, že fakty si človek môže nájsť, ale on sa nemohol pripraviť o rozkoš rozprávania, „takáto rozkoš spisovateľovi poskytuje iluzórny dojem, že môže vytvárať svet, a teda, ako sa hovorí, meniť ho“.

„Aj kameň prehovorí, keď sa mu vytlčú zuby.“

Veľká obžaloba totalít

Nečudo, že by ho meniť chcel. Svet v jeho poviedkach je veľkou obžalobou praktík totalitnej moci, a to nielen tej stalinskej. Svet životných osudov jednotlivcov, ktorých oddanosť ideológii, z jednej či druhej strany, nakoniec zomelie.

Svet, ktorý nie je viazaný len na prostredie Sovietskeho zväzu prvej polovice dvadsiateho storočia: osudy protagonistov sa odvíjajú v Československu, Kyjeve aj počas španielskej občianskej vojny; jedna poviedka dokonca v stredovekom Španielsku.

A hoci by sa mohlo zdať, že medzi tie ostatné vôbec nepatrí, ani prostredím, ani témou, opak je pravda: kruté metódy inkvizítorov sa až tak veľmi nelíšia od metód vyšetrovateľov v Lubianke. Sám autor napísal, že aj ten príbeh naňho zapôsobil ako rozvinutá metafora klasickej doktríny o cyklickom pohybe času: kto totiž videl brutalitu toho, o čom Danilo Kiš v poviedkach píše, videl brutalitu minulosti aj budúcnosti – nielen chaos ruskej spoločnosti a skutočnosti, ale prosto ľudské zlo, „ozbrojené nevedomosťou, tupou ako palica, a nenávisťou ostrou ako nôž“.

Ostré ako nôž sú aj samotné poviedky. Defilujú v nich špióni, anarchisti, revolucionári, bunky, samotky, lágre, kulturbrigády, čeka aj trockisti. V Kišových vetách, slovami postavy z jednej z poviedok, „akoby bol zabudovaný detonátor“. Hrobka pre Borisa Davidoviča zapĺňa ďalšiu medzeru v dôležitých literárnych dielach, ktoré doteraz v slovenskom preklade chýbali.