Dieťa parížskych buržujov zachraňuje klímu. Rozpredáva šaty od Diora aj rolexky

Komédia o klíme rozosmiala Cannes.

14. júl 2021 o 10:56 Kristína Kúdelová

CANNES. Zo zoznamu drahých a neužitočných vecí, ktoré doma má, francúzsky herec a režisér Louis Garrel ako prvé vymenuje náramkové hodinky.

"Sú v krabičke kdesi naspodku skrine a len nedávno som si spomenul, že ich mám. Ešte nikdy som ich nenosil, skôr ma tešil dobrý pocit, že ich vlastním. Ako keby som mal nejakú sumu peňazí uloženú bezpečne v banke. Prosto, som buržuj," povedal v rozhovore pre SME necelý deň po tom, ako mal na festivale v Cannes premiéru jeho film Križiacka výprava.

Garrel nepopiera, že si žije svoj pohodlný život a ešte donedávna si myslel, že v takomto štýle aj spokojne dožije. Ale istoty, ktoré v ňom platili jeho prvých štyridsať rokov, už o rok platiť vôbec nemusia.

Smiech, ktorý už veľmi bolo treba

Pred tromi rokmi mu scenárista a blízky kamarát Jean-Claude Carriè re navrhol, aby napísali film o deťoch, ktoré sa boja klimatických zmien.

"Nezdalo sa mi to, ohŕňal som nosom," vraví Garrel. "Ver mi, o chvíľu budeš utekať za súčasnosťou a ťahať ju za nohy, povedal mi na to Jean-Claude a mal pravdu. Keď prišla Greta Thunberg, neodpustil si: Vidíš, keby si ma poslúchal a začali by sme skôr, už sme mohli mať film v kine."

Film Križiacka výprava je posledný, na ktorom Carrière pracoval. Jeden z najlepších scenáristov na svete tento rok vo februári zomrel.

Hovorí o klimatických zmenách, ale celkom inak, ako to filmári a aktivisti zvyčajne robia.