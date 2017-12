Kontrafakt chce tri milióny za zneužitie skladby

BRATISLAVA - Náhradu nemajetkovej ujmy vo výške troch miliónov korún požaduje od vydavateľstva Brjan Music skupina Kontrafakt za zaradenie skladby E.R.A. na kompiláciu SK Hity 1. Piešťanskí hip-hoperi tvrdia, že vydavateľstvo zastúpené členom skupiny P. S. Branislavom Jančichom skladbu na výberovku zaradilo bez ich vedomia.

"Za žiadnych okolností by sme sa neobjavili na podobnej výberovke, keďže sa to nezlučuje s našou filozofiou hip-hopovej kapely, ktorá si váži svojich fanúšikov a nemieni spájať svoje skladby, za ktorými si stojí, so skladbami interpretov ako No Name, Emily, Jožo Suchý a podobne," povedal líder skupiny Patrik Vrbovský alias Rytmus. Celej záležitosti sa teda ujali právnici, ktorí požadujú stiahnutie kompilácie z obehu, písomné ospravedlnenie a náhradu nemajetkovej ujmy vo výške tri milióny.

"Včas sa k tomu vyjadríme. Túto informáciu mám k dispozícii od konca minulého týždňa. Určite si nemyslím, že sme skladbu na kompiláciu zaradili neoprávnene. Zajtra poskytnem dlhšie stanovisko, aj vyjadrenia všetkých zainteresovaných strán, ktoré k tomu majú čo povedať," znie stanovisko Branislava Jančicha. (tasr)