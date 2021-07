Keď Jej Veličenstvo Alžbeta II. vyšetruje

S.J.Bennett a Windsorský uzol.

16. júl 2021 o 7:26 Róbert Kotian

Ak si dáte do vyhľadávača spojenie „windsorský uzol“, tak predovšetkým zistíte, že je to veľký symetrický uzol vhodný najmä na slávnostné príležitosti a za jeho objavením stojí anglický kráľ Edward VIII. Tento uzol na viazanke vytvára symetrický trojuholníkový povrch a je najvhodnejší pre mužov s hrubými krkmi a pre kravaty z ľahkých tkanín. Pri jeho viazaní je dôležité začať so širokým koncom umiestneným oveľa nižšie ako úzky koniec – potom nasleduje asi osem krokov, takže si jeho zložitosť určite viete predstaviť.

Excelentný prísľub

Pri tomto úvode ešte treba pripomenúť parádny televízny seriál Crown, kde si aj bežný fanúšik uvedomí, že Alžbeta II. nie je stará pani v smiešnych farebných kostýmoch, ktorej mnohí nevedia odpustiť nedostatočne prejavovaný smútok za lady Dianou, ale predovšetkým bystrá dievčina, ktorá bola hodená do hlbokých vôd britských a svetových mocenských a zákulisných hier a podrazov – a obstála.

S týmto predpokladom si môžete vychutnať knihu autorky S. J. Bennetovej Jej Veličenstvo vyšetruje: Windsorský uzol – a poznámka, že ide o „prvú knihu veľmi originálnej a neskutočne múdrej detektívnej série, v ktorej kráľovná Alžbeta II. sama rozrieši zločin popri svojich kráľovských povinnostiach“, vyvolá v čitateľovi vysoké očakávania – a po prečítaní sa nevie dočkať pokračovania tejto série.