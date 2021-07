Šéf poroty omylom oznámil víťaza skôr, Zlatú palmu v Cannes získal film Titane

Režisérka Julia Ducornauová získala hlavnú cenu iba ako druhá žena.

17. júl 2021 o 20:51 (aktualizované 17. júl 2021 o 21:26) ČTK, TASR

CANNES. Zlatú palmu, hlavnú cenu 74. ročníka medzinárodného filmového festivalu v Cannes, získal tento rok film Titane francúzskej režisérky Julie Ducournauovej.

Ducournauová sa stala iba druhou ženou, ktorá prestížnu cenu získala.

Slávnostné odovzdávanie cien prinieslo kuriózny moment. Predseda poroty Spike Lee oznámil víťaza na začiatku ceremoniálu, ešte pred oficiálnym vyhlásením hlavného ocenenia. Ceremónia sa tak začala tam, kde sa mala skončiť, reaguje agentúra AP.

Po nečakanom oznámení nasledoval zmätok a pokrikovanie z obecenstva, francúzska režisérka sa však na pódium pre prevzatie ceny nevydala.

Jej víťazstvo neskôr potvrdilo aj oficiálne vyhlásenie na konci večera.

Dramatický triler Titane zachytáva príbeh niekoľkonásobnej vrahyne, ktorá tají svoje pohlavie a má sexuálny vzťah s automobilmi.

Cenu získal aj predstaviteľ masového vraha

Chybný krok šéfa poroty, ktorý si následne skrýval hlavu v dlaniach, vyhlásenie ďalších ocenení nezastavil.

Cenu za najlepší mužský herecký výkon si z Cannes odniesol americký herec Caleb Landry Jones. Ten vo filme Justina Kurzela Nitram stvárnil vraha Martina Bryanta, ktorý v roku 1996 zavraždil v Tasmánii 35 ľudí.

Ocenenie pre najlepšiu herečku získala Nórka Renate Reinsveová, ktorá si zahrala v snímke Verdens verste menneske (Najhoršia osoba na svete) dánskeho filmára Joachima Triera.

Francúz Leos Carax sa stal najlepším režisérom za film Annette.

Cenu poroty získali spoločne filmy Ahed's Knee izraelského režiséra Nadava Lapida a Memoria thajského režiséra Apichatponga Weerasethakula. Ten v roku 2010 získal v Cannes Zlatú palmu.

Zlatú palmu za celoživotné dielo si ešte počas prvého festivalového večera prevzala americká oscarová herečka Jodie Fosterová.

V Cannes zaradili aj filmy spred roka

Minulý rok festival pre pandémiu ochorenia Covid-19 prvýkrát v histórii zrušili.

Pandémia ovplyvnila aj tohtoročný festival. Z tradičného termínu v máji ho najprv presunuli na 6. - 17. júla. Zároveň sa všetci účastníci festivalu museli preukázať aktuálnym negatívnym testom na Covid-19 alebo potvrdením o zaočkovaní.

V platnosti boli aj sprísnené hygienické opatrenia a pravidlá dodržiavania rozstupov medzi osobami.

Festivalovej porote, ktorej väčšinu tento rok tvorili ženy, predsedal americký režisér Spike Lee - ako vôbec prvý černošský filmár.

Porota posúdila 24 filmov, ktoré boli zaradené do súťažnej prehliadky. Vzhľadom na to, že sa minulý rok festival nekonal, do súťaže sa dostalo aj viacero filmov, ktoré boli vybrané už pred rokom.