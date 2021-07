Čo spája zdanlivo nespojiteľné vraždy?

Václav Neuer a Uplakaná jeseň.

18. júl 2021 o 8:56 Róbert Kotian

Milý čitateľ, vieš, čo je to mizofónia? Pokoj, je to pomerne málo preskúmaný jav, o ktorom sa začína písať až okolo roku 2000. V podstate ide o prudkú reakciu človeka vyvolanú zvukom, ktorý by niekomu inému možno neprekážal, ale vás alebo niekoho iného dráždi neskutočným spôsobom, že by ste ho „najradšej zabili“. Iste, toto je len najčastejšia a iba verbálna reakcia na daný jav, ale ľudia sú rôzni. Všetci to však poznáte, tečúca voda pri umývaní zubov, hlasité klopanie príborom po tanieri, škrípanie po skle, mľaskanie pri jedle, praskanie kĺbov na prstoch...

Jedna vražedná zbraň

Ani ľudia z tímu komisára Petra Ledeckého to nevedeli, a tak im dlho unikala spojitosť medzi troma vraždami – rovnaká vražedná zbraň poukazovala na jedného viacnásobného vraha, ale čo majú spoločné malé dievčatko, žena v strednom veku a postarší muž, zabití v parku, nemocnici a autobuse?

Nájsť vražedný motív je takmer nemožné, isté je len to, že vrah je profesionál alebo skvele vycvičený na boj zblízka a využíva stilet, špeciálny druh tenkej dýky, čo nie je celkom bežná zbraň.

Václav Neuer, autor viacerých kriminálok (Krkavčí súd, Vražda s pridanou hodnotou, Nenapravený omyl, Tiene minulosti, Prekliate dedičstvo), je bývalý dôstojník kriminálnej polície, ktorý sa dlhé roky venoval objasňovaniu závažných násilných trestných činov.