Je príbehom psychopatky. Titane vyvolal nevoľnosť, no hneď bolo jasné, že je výnimočný

Zlatá palma nebola lacným rozhodnutím poroty.

18. júl 2021 o 13:30 Kristína Kúdelová

CANNES. Po tomto festivale v Cannes rozhodne zostanú polemiky. Zvíťazil film, pi ktorom museli zasahovať záchranári. Publikum pri ňom zažívalo nevoľnosti, toľko násilia v ňom bolo a tak nekompromisne bolo nakrútené, že tí citlivejší museli odísť z kinosály predčasne.

A potom sa tých ostatných pýtali: Naozaj bol ten Titane taký dobrý? Nedali mu cenu len preto, že v sebe niesol efekt šoku, že bol provokatívny?

Aj keby bol provokatívny, to je presne úloha festivalu v Cannes. Na také filmy má upozorňovať. Nie preto sa považuje za najdôležitejší festival na svete, že sa tu sústredia hviezdy a všetok filmový biznis od Afriky po Hollywood. Neustále chce meniť a mení pohľad na to, aká by mohla a mala byť kinematografia.

Nie tradície, nie konvencie, nie pekné príbehy, ale odvážni a originálni tvorcovia sú tu bohovia. Alebo teda - titani.

Tím víťazného filmu z Cannes Titane. Herečka Agathe Rousselle, režisérka Julia Ducournau a herec Vincent Lindon.. (zdroj: SITA/AP)

Šéf poroty nebol samoľúby

Cannes bol tento rok experiment. Neprišlo toľko ľudí, koľko ich chodí zvyčajne, ale aj tak ich bolo - na covidovú dobu - veľa. Niektorí hostia sa necítili v zaplnených sálach komfortne, iní zas boli celkom pokojní.