Je to dobré, ideme na to. Lasica sa pri výbere hereckých rolí rozhodoval jednoducho

Režiséri využili jeho tajomnosť.

19. júl 2021 o 7:06 Kristína Kúdelová

BRATISLAVA. Aj keď si Milan Lasica celé roky udržiaval striedmy prejav a herecký register, jeho filmová kariéra bola bohatá. Nebol to herec, na ktorom by sa mohli stavať veľké drámy, skôr im dodával chuť. Rozhodne však neurobili chybu ani režiséri, ktorí mu zverili hlavnú úlohu.

Z diel, ktoré aj vďaka nemu poznamenali česko - slovenskú kinematografiu, vyberáme:

Sladké hry minulého leta (1970)

Keď začínal, zároveň aj končil. Milan Lasica vstúpil do sveta divadla a filmu ako tvorca s názorom, čo komunistov dráždilo. Po invázii sa s ním nevedeli vysporiadať inak, len ho zakázať, takže sedemdesiate roky boli preňho prakticky stratené.

No ešte v roku 1970 stihol mať premiéru film Juraja Herza Sladké hry minulého leta, nakrútený v duchu impresionizmu podľa poviedky Guya de Maupassanta, kde hral Lasica jednu z hlavných úloh.

Prejavil sa v ňom ako elegantný zvodca, ktorý vie život brať zľahka, aj keď vníma jeho komplikovanosť a hĺbky.

Film dostal Grand Prix na festivale v Monte Carlo. A keby vtedy veci fungovali ako dnes a hranice (geografické, politické alebo filmové) by boli viac-menej len imaginárne, Milan Lasica by so svojím uvoľneným a originálnym prejavom mohol precestovať celý svet.

Utekajme, už ide (1986)

Striedmosť vo výraze, istý odstup a tajomnosť, ktorou bola osobnosť Milana Lasicu opradená, využil režisér Dušan Rapoš v komédii Utekajme, už ide. Nikto by tak nezahral nepreniknuteľného a záhadného intelektuála, ktorý svojich susedov dráždi už len tým, že nikto o ňom nič nevie.