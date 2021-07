Vždy sme sa s vami smiali, teraz plačeme. Slovensko spomína na Milana Lasicu

Obľúbený komik zomrel vo veku 81 rokov.

19. júl 2021 o 9:13 Jana Alexová

Bolo nám cťou, Maestro. Budet nám chýbať! Osobnosti z kultúrneho života aj kultúrne inštitúcie na sociálnych sieťach spomínajú na Milana Lasicu.

Obľúbený komik, herec a spevák zomrel v nedeľu 18. júla počas záverečnej kľaňačky po koncerte s orchestrom Bratislava Hot Serenaders v bratislavskom Štúdiu L+S.

Štúdio L+S

"V nedeľu, 18. júla sa priamo na javisku Štúdia L+S s nami definitívne rozlúčil náš milovaný Milan Lasica. A pretože to bol veľký divadelník a profesionál počkal si až na tretiu kľaňačku. Takto odchádzajú len tí najväčší, len keby to nás ostatných tak strašne nebolelo.

Česť jeho pamiatke."

Eva Borušovičová, režisérka a spisovateľka

"Veľmi smutná správa o veľkej strate nás všetkých. Nikto iný taký už nie je. A veľmi chýba už teraz. Pán Lasica, ďakujeme vám za všetko. Nech sa vám ľahkým krokom kráča ku svetlu!"

Daniel Hevier, spisovateľ

"Mnohí ľudia budú teraz spomínať na pána Lasicu, dovoľte aj mne pospomínať na niekoľko okamihov s ním. Milan Lasica vstúpil do môjho života už ako 12-ročnému. Najprv som počúval a sledoval ich výstupy v rámci L+S v rozhlase a televízii (legendárny Bumerang), potom som ho vnímal ako spolutvorcu Infarktu v Mladej tvorbe, dostal som sa k podpultovým knižkám ich výstupov, ktoré vyšli v Tatrane, jeho text Zaklínač hadov považujem dodnes za zabudnutý klenot slovenskej piesne, po ich návrate do divadla som bol na premiére Plných vrecák peňazí a vzápätí som počúval celé hodiny platňu z tohto muzikálu.

Pracovne sme sa stretli pri platni M. Laiferovej, kde sme obaja mali zopár textov. Ako redaktor edície EDO v Mladých letách som ho oslovil, aby napísal úvod k textom troch básnikov (Bančej-Urban-Litvák), ktoré vyšli pod názvom Výstrel z motyky, čo urobil rád a veľkoryso. Keď som založil vydavateľstvo HEVI, v antológii Naháňačka áut sme publikovali aj jeho básne, ktoré neboli primárne pre deti, ale deti ich milovali.

V ich divadle v Štúdiu L+S mi usporiadal výstavu obrazov a mali sme tam aj prezentáciu knihy pána Satinského. Relácia Mojich sedem divov, v ktorej bol mojím hostiteľom, sa dodnes dá kdesi nájsť.

Zažil som s ním aj jednu pre mňa trápnu, ale v konečnom dôsledku vtipnú príhodu. Vždy som sa pohoršoval, ako si niekto môže mýliť týchto dvoch v dvojici Lasica-Satinský. Až sa mi podarilo faux pas: keď som vydával knižky pána Satinského a mal som ho plnú hlavu, oslovil som pána Lasicu: Pán Satinský! Hneď som sa opravil a ospravedlňoval som sa. A on veľkoryso a nonšalantne odvetil: "To nič, pán Feldek!" Odpočívajte v pokoji, pán Lasica. Vyslovujem úprimnú sústrasť pani Magde aj dievčatám."

Petra Polnišová, herečka

"PÁN LASICA. Bolo mi cťou stáť s Vami na javisku. Byť vo Vašej prítomnosti, učiť sa od Vás, smiať sa s Vami, bolo vždy pre mňa malou oslavou. Nik nebol a už nebude ako Vy. Dnes sa mi nachvíľu zastavilo srdce. Odpočívajte v pokoji Maestro!"

Jozef Lupták, violončelista

"Je mi fakt smutno. V utorok som s pánom Lasicom telefonoval dva krát. Tešil som sa na ďalší spoločný program na Konvergenciách, ktorý mal byt 18.9. v Albrechtovej záhrade. Keď spieval 12.6. s Bratislava Hot Serenaders , tak mal mimoriadne dobrú náladu a veľmi sa tešil na pódium. Jeho nadčasový humor a zároveň životná múdrosť ma sprevádzala, odkedy sa pamätám. Strašne ale strašne moc tu budete chýbať…….Ďakujem Vám pán Milan Lasica!

Myslíme na Vás a na vašu celú rodinu, pani Magda, a prajeme veľa potešenia."

Wanda Adamík Hrycová, producentka

"Pán Lasica, na okamih sa mi po prečítaní tejto bleskovej správy zastavil svet… bolo mi cťou Vás osobne poznať, boli ste mimoriadna osobnosť a morálna autorita, ktorá bude tejto našej spoločnosti veľmi chýbať… odišli ste náhle, ale pri činnosti Vašej milovanej… nech Vám je zem ľahká, odpočívajte v pokoji… Ďakujeme."

Barbora Švidraňová, herečka

"Ach, Maestro! Neviem ani vôbec slovami opísať, akú obrovskú česť som mala vo svojom zatiaľ krátkom umeleckom živote stáť na javisku a spolupracovať práve s Vami, opierať sa o Vaše plece a čítať huncútstvo z Vášho múdreho úsmevu, keď ste nás chceli na javisku milo zaskočiť stále novým a novým vtipom.

A naša spoločná pieseň bude pre mňa naveky tým najväčším pokladom. Miliónkrát ďakujem. Za Vás a za Vašu jedinečnosť! Odpočívajte v pokoji."

Miroslava Ábelová, poetka a textárka

"Milan Lasica vraj opustil tento svet počas standing ovation na pódiu. Na smrť je vždy priskoro, v jeho prípade to platí milión násobne, a stratili sme úžasného človeka. Na druhej strane presne takýto odchod, ak už musel odísť, si tento úžasný a veľký človek zaslúžil. Za potlesku, s úctou."

Peter Pavlac, dramatik a dramaturg

"Milý pán Lasica, v indexe dodnes opatrujem Váš prvý autogram zo zápočtu na predmet Autorský seminár - potom ich pribúdalo rok po roku, dokonca aj s nejakými Áčkami, rovnako ako neskutočne pribúdal rešpekt k faktu, kým vlastne pre nás ste… odpočívajte v pokoji! Do konca života budem machrovať, že som bol Váš žiak (a bolo nás oveľa viac ako jedenásť…)."

Roman Bomboš, moderátor

"Keď som na jar 1989 kráčal ako študent po meste, stretol som pána Lasicu. Veľmi som chcel od neho autogram, ale nemal som so sebou nič iné, len Učebnicu nemčiny pre samoukov, ktorú som si práve kúpil. Tak som ho poprosil, či by sa mi nepodpísal do nej. Lasica zobral knihu a s kamenným výrazom v tvári mi hovorí: "Ale toto som ja nenapísal!" A napísal - Milan Lasica, samouk. Pred pár dňami som bol hosťom v Zlatých časoch a priniesol som tú istú učebnicu. Pán Lasica podpis zopakoval, spýtal som sa ho, či je na tom s nemčinou lepšie a veľmi sme sa smiali. Ďakujem."

Divadlo Astorka Korzo 90´

"Čierny deň v histórii Slovenska a čierny deň aj pre naše divadlo. Vyslovujeme úprimnú sústrasť rodine a blízkym pána Lasicu. Čičikov náš, Cyrano, milý priateľ, skvelý herec, vždy sme sa s Vami smiali a teraz plačeme."

Festival Konvergencie

"Bolo nám cťou, Maestro!

Pán Lasica bol hosťom Konvergencii trikrát - vo februári 2017 čítal zo spomienok A. Albrechta na Bélu Bartóka a neskôr v tom istom roku vystúpil s orchestrom Bratislava Hot Serenaders a s Petrom Lipom.

Pred približne mesiacom sme ho privítali na záverečnom koncerte jarnej edície festivalu Piazzolla, kde znova s orchestrom BHS predviedol svoj nezameniteľný šarm, nadhľad a humor - na pódiu i v jeho zákulisí. Čítačku, ktorú sme si s ním len v utorok dohodli na 18. septembra, už nebudeme mať možnosť zažiť spoločne."

Divadelný ústav

"S obrovským smútkom sme prijali správu o úmrtí Milana Lasicu. Nechali ste obrovskú stopu v našom divadle, nechali ste obrovskú stopu v nás. Budete nám chýbať, majstre."

Koloman Kertész Bagala

"S Milanom Lasicom a Júliusom Satinským nás v roku 1996 zoznámil Kornel Földvári, ktorý keď sa dozvedel trúfalý zámer našej návštevy, rozradostene zvolal: "No konečne!" Stretnutie v šatni Štúdia L+S však trvalo iba pár minút, pretože moju prezentáciu pán Lasica bodro prerušil "Dajte sem tú zmluvu," podpísal ju a odišiel. Žoviálnejší Satinský sa len súhlasne usmieval.

Dôvera zaväzuje, a tak sme sa spolu s Martinom Plchom pustili do práce, postupne sme zozbierali a skompletizovali celé ich rozsiahle, rokmi však roztrúsené súborné dielo. Texty vyšli v troch knižných zväzkoch v mojom vydavateľstve a audio-nahrávky na dvanástich CD v Opuse, kde Martin pracoval. Som hrdý, že sme dostali šancu a mohli pre L+S urobiť všetko, čo bolo v našich silách. Spomienky na niekoľkoročnú spoluprácu s nimi patria k najkrajším v mojom živote. R.I.P. Milan Lasica."

Slovenský filharmonický zbor

"Tak, ako celé Slovensko, aj my dnes spomíname na Milana Lasicu a vnímame jeho odchod ako veľkú stratu pre celý kultúrny a spoločenský život.

Tvorba Milana Lasicu nemala slabé miesto. Napriek všetkému si myslíme, že každému muzikantovi prirástla k srdcu najmä kultová scénka Opera, ktorú považujeme za jedno z najvydarenejších čísel legendárnej dvojice L+S. Cez slzy, ale s láskou spomíname aj na pasáž o filharmónii...

Milan Lasica náhle odišiel, ale odišiel tak, ako by si každý umelec želal - na javisku, obklopený priateľmi, pri dobrej hudbe, ktorú mal nadovšetko rád. Odpočívajte v pokoji, maestro....Budete tu veľmi chýbať."

Tomáš Yxo Dohňanský, hudobník

"Ako malý chlapec som každú nedeľu, ale aj v iné dni, počúval na vinyloch ich legendárne Ktosi je za dverami. Ich dialógy som vedel naspamäť, s takou ľahkosťou boli napísané a neskôr som si uvedomil, aký mali aj majstrovský obsah. Ďakujeme za všetko, pán Lasica, odpočívajte v pokoji."

Ludwig Bagin, moderátor

"Kedysi nám študentom VŠMU v šatni Štúdia S na hodine autorskej tvorby so zapálenou LMkou hovoril ako si často predstavuje svoj pohreb a celkom sa na tom baví. Dnes odišiel tak, ako by chcela asi väčšina hercov - na javisku. Cyrano. Slovenský národný poklad. Jeden z posledných bardov. Už sú asi naozaj všetci za dverami. Ďakujeme za všetky zavárané čerešne Vášho humoru a nesmierneho dôvtipu - čo ste nám tu nechali a ktorými ste nás celý život kŕmili. Aj za tie za blúzku.."