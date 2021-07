Ako sa dostane kniha od autorovho nápadu na vašu poličku (II.)

Ako sa k nám dostávajú zahraniční autori.

19. júl 2021 o 9:10 Róbert Dyda

Položili ste si niekedy otázku, koľko ľudí sa okrem autora podieľalo na vzniku knihy, ktorá sa ocitla vo vašich rukách? V snahe pozrieť sa do zákulisia, aj s úmyslom vyvrátiť niektoré mylné predstavy, sme sa obrátili na zástupcov vydavateľstiev Ikar, Tatran, Slovart a Albatros Media s otázkami o vydávaní zahraničných autorov. Po vydavateľoch dáme priestor aj iným zástupcom knižného trhu.



Valeria Malíková, riaditeľka vydavateľstva IKAR: Sledujeme zahraničné trhy, novinky, bestsellery, rebríčky, ocenenia, trendy, blogy, slovom všetko, čo sa deje na knižných trhoch. A spolupracujeme s agentúrami, ktoré nám posielajú ponuky. U osvedčených autorov kupujeme práva na vydanie novej knihy automaticky.

Článok pokračuje pod video reklamou

Súvisiaci článok Hellerovský obraz apartheidu Čítajte



Lucia Mládeková, manažérka vydavateľstva Tatran: Sledujeme zahraničné rebríčky, literárne ceny, úzko spolupracujeme s agentmi, no veľmi pozorne počúvame aj priania našich čitateľov či kolegov. Nikdy neviete, kedy a kde narazíte na ďalší bestseller.



Alexandra Petrášová, marketing, vydavateľstvo Slovart: Pri výbere prekladových titulov zohľadňujeme mnohé kritériá, určite aj úspešnosť knihy v rebríčkoch. Samozrejme, relevantné sú pre nás aj ponuky zo zahraničných literárnych agentúr, s ktorými spolupracujeme dlhodobo a ony poznajú naše edičné plány a typ kníh, ktoré máme radi.

Niektorých autorov vydávame programovo a postupne vychádza v slovenčine ich kompletné dielo. Radi siahneme aj po zaujímavých knihách od zahraničných autorov/autoriek, ktorí sa venujú napríklad československým dejinám, kontinuálne dopĺňame našu edíciu klasika a vydávame aj knihy, o ktorých si myslíme, že jednoducho musia byť dostupné v slovenčine, lebo sú dôležité a tvoria základ literárneho kánonu.



Erik Fazekaš, šéfredaktor vydavateľstva Albatrosmedia: Zahraničné tituly vyberáme do edičného plánu vydavateľstva podľa najlepšieho vedomia a svedomia, pričom berieme do úvahy naše osobné skúsenosti s daným autorom či so žánrom a aj ich (ne)úspešnosť v konkurenčných vydavateľstvách.