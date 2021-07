Leško: Lasica o konci uvažoval v humornom duchu, vytáčali ho len dve veci

Kolegovia zo Sedmičky sa naposledy rozprávali o osudnom koncerte.

19. júl 2021 o 12:56 Kristína Kúdelová

V poslednom rozhovore mu Milan Lasica spomínal, že v nedeľu bude vystupovať s Bratislava Hot Serenaders. A na otázku, či mu to nedá príliš zabrať, odpovedal jednoznačne: nie.

Nebol to človek, ktorý by sedel v kúte a bál by sa smrti, hovorí jeho blízky kolega z televíznej relácie Sedmička, komentátor a dnes poradca prezidentky MARIÁN LEŠKO.

Hoci Milan Lasica nebol profesionálny komentátor, niektoré veci naučil aj jeho.

Zdá sa, že dnes smúti celé Slovensko. Koho v Milanovi Lasicovi stratilo?

My v našom krúžku zo Sedmičky sme mu hovorili principál. Bol principálom slovenského umenia a kultúry. Bol osobnosťou a nikto nepochyboval, že je ten najväčší, on že je šéf.

Ostatní môžu k nemu iba vzhliadať, lebo každý pokus napodobniť ho alebo sa mu vyrovnať je odsúdený na neúspech. Rád o sebe hovoril, že je lenivý človek.

Ale spomeňte si, koľko filmov nakrútil, koľko pesničiek napísal, koľko hier, vystúpení a kníh po ňom zostalo.

Vravím si, že keby sme boli všetci takíto leniví, Slovensko je najbohatšou krajinou na svete.

Hovorí sa, že nikto nie je nenahraditeľný, ale je to hlúpe klišé. Niektorí sú naozaj nenahraditeľní a on k nim určite patrí.

Ako dospel k pozícii principála, k pozícii šéfa?