B. Margera očistil meno J. Simpsonovej

23. jún 2005 o 13:30 SITA

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Bývalý člen recesistickej skupiny Jackass Bam Margera potvrdil, že strávil noc so speváčkou Jessicou Simpsonovou, no k žiadnemu sexu medzi nimi nedošlo. Celý škandál začal vtedy, keď Bamov otec v jednej rozhlasovej relácii vyhlásil, že jeho syn a istá vydatá popová speváčka spolu strávili noc. Bam sa však rozhodol, že očistí meno svojej kamarátky a vysvetlil, čo sa vlastne stalo. "Zaspali sme na gauči. Každý tam bol. Vôbec nič sa nestalo," vysvetlil Bam. "Môj otec nechápe, keď mu poviete "spať s". Znamená to úplne niečo iné," dodal. Simpsonová a Margera si vraj v súčasnosti posielajú mnoho smsiek, no od vystúpenia Bamovho otca v rádiu sa nestretli.