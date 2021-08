Herečka z filmu Titane, ktorý vyvolal šok: Musela som posunúť všetky svoje hranice

Vie, že filmový svet je cirkus, šaty z Cannes musela vrátiť.

9. aug 2021 o 13:19 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Nielenže vraždí, ona ešte aj nechutne vraždí a vy sa musíte pozerať na všetky detaily. Film Titane viacerých ľudí zdvihol zo stoličky, pre dvadsiatich divákov musela prísť pri prvom verejnom premietaní záchranka - napriek tomu bol na festivale v Cannes pozitívnou senzáciou.

Francúzska herečka AGATHE ROUSSELLE v ňom hrá hlavnú úlohu - psychopatku, ktorá nedokáže ľúbiť, pretože nikdy nikto neľúbil ju. Zvládla ju vynikajúco.

Rozprávali sme sa s ňou len dva dni pred tým, ako Titane získal Zlatú palmu. Už vtedy tušila, že sa jej zmení život. Pretože vyvolávala rozruch, len čo sa zjavila a všetci sa k nej správali, ako keby bola "nejaká super dôležitá kráľovná".

Čo ste si pomysleli, keď ste film Titane prvýkrát videli?

Keď vidím film prvýkrát, nevidím ho tak ako vy. Vnímam ho inak. Všímam si, čo všetko sa vystrihlo, hodnotím seba a nie som so sebou spokojná, spomínam si na to, čo som prežívala na pľaci. Napriek tomu som bola šokovaná, presne ako diváci. Preto som rada, že som ho videla skôr, ako som prišla do Cannes. Tu už som si ho mohla pokojne pozrieť a viete čo? Naplnil ma šťastím. Aj hrdosťou.

Súvisiaci článok Film Titane bol šok, vyvolal nevoľnosť. V Cannes zasiahli záchranári, ale kto mohol, zostal Čítajte

Dalo sa už zo scenára vytušiť, že to bude taký šokujúci, taký iný film?

Cítila som, že je to odvážny projekt. A poznám režisérku, viem, že je ambiciózna. Ale nevedela som, či dokáže svoje plány dotiahnuť do konca a nakrútiť všetko, čo chce. Čítanie scenára ma nesmierne bavilo, nevedela som prestať, zmeškala som dohodnutú večeru. Na konci som sa rozplakala. Je to krásny príbeh, v podstate love story.

Love story? To asi nie je presne charakteristika, ktorá divákovi pri tomto filme napadne.

Podľa mňa je to love story. Hrám ženu, ktorá nie je schopná žiadnych citov, hrám psychopatku. Takú má klinickú diagnózu. No a potom stretne muža, ktorý mal dlho nezvestného syna, starne, stráca fyzickú formu, ale veľmi by sa chcel udržať pri živote a veľmi by chcel milovať.

Obaja sú osamelí a zistia, že jeden druhého potrebujú. On potrebuje ju, aby mal koho milovať, a ona potrebuje jeho, aby sa pod identitou jeho syna skryla pod policajtmi. Má niekoľko príležitostí, aby ho zabila - tak ako všetkých ostatných, čo jej prídu do cesty, ale neurobí to. Konečne ju niekto ochraňuje. To nikdy predtým nezažila. Nikdy si ju nikto nevšímal, nikto ju nikdy nepohladil, ani jej rodičia. Bola neviditeľná.

Vo filme sú viaceré odvážne scény, aj scény násilia, aj netradičné sexuálne scény. Báli ste sa ich?

S násilím problém nemám. Ak ide o sex v aute, pri ňom som sa potrebovala trochu pripraviť a zorientovať, ako to nakrútime. Ale pripraviť som sa musela vlastne na celý film, dvojmesačné nakrúcanie bolo fyzicky náročné, rok som trénovala. Vďaka tomu som sa nebála. Možno som len niekedy bola napätá a pýtala som sa samej seba, či som toto naozaj chcela.

A chcela?

Chcela. Keď takéto myšlienky, prišli, rýchlo som ich zahnala. Je to len šou, vravela som si. Aj keď je v nej násilie, aj keď je v nej sex, je to len šou a o nič nejde. Pozerá sa na mňa niekoľko ľudí, nevadí, predvediem sa a hotovo. To som predsa robila aj ako malé dieťa.

Agathe Rousselle vo filme Titane. (zdroj: FDC)

Ako ste sa cítili, keď ste si telo museli zabandážovať, aby nebolo vidno, že máte prsia a tehotenské brucho?

Nebolo to veľmi pohodlné, aj to bolelo. Ešte aj dlhé to bolo, šesť hodín trvalo, len kým mi nasadili protézy.