Bachratý: Veľa fotografií z posledného Lasicovho koncertu som vymazal

Teraz by som bol rád, keby sme o Milanovi Lasicovi spolu mlčali, hovorí.

23. júl 2021 o 12:47 Eva Andrejčáková

Milan Lasica počas klaňačky na svojom poslednom koncerte so súborom Bratislava Hot Serenaders 18. júla 2021 v Štúdiu L+S. (Zdroj: Ctibor Bachratý© )

Keď v ten večer prišiel z koncertu Bratislava Hot Serenaders domov, vírilo mu v hlave všetko, čo sa práve udialo. Potom si zapol televízor a na obrazovke Milan Lasica spieval pesničku Skôr než odídeš a bol veľmi vtipný. Vtedy si uvedomil, že nezomrel.

Fotograf CTIBOR BACHRATÝ dlhé roky fotografuje živé umenie, predovšetkým divadlo, koncerty či performancie. V rukách držal fotoaparát a stláčal spúšť aj na koncerte a pri troch klaňačkách súboru Bratislava Hot Serenaders pri príležitosti 30. výročia jeho založenia, kde Milan Lasica pravidelne účinkoval.

V rozhovore hovorí aj o tom, aké to bolo dvadsať rokov fotografovať Milana Lasicu, v divadle, v ateliéri i na rôznych podujatiach, a prečo by veľmi rád odteraz mlčal a radšej spoločne hľadal dobré umenie.

Ako vnímate vyjadrenia, ktoré v spojení s menom Milana Lasicu hovoria o tom, že sa skončila éra briskného humoru, ale aj doba slušnosti, noblesy a inteligentnej úrovne komunikácie? Skrátka, že táto krajina je prakticky bez nádeje.

Ctibor Bachratý (1955) Narodil sa v Cíferi.

Študoval na Slovenskej vysokej škole technickej v Bratislave.

Živé umenie začal fotiť už v šestnástich, a to rovno koncertom kapely Collegium Musicum.

V roku 1974 začal tancovať v Lúčnici, neskôr v nej pracoval ako tajomník prevádzky a neustále fotil.

Po roku 1989 sa fotografovaniu začal venovať profesionálne.

Ako číry patetizmus. Vôbec sa necítim kompetentný hodnotiť, čo a ako sa deje a bude diať. Čo sa týka pána Lasicu, veľmi si strážil súkromie a keby som patril do sveta jeho najbližších, tak k tomuto rozhovoru nedôjde. Jeho rodina sa vôbec nevyjadruje a robí veľmi dobre, čokoľvek, čo sa v médiách môže spustiť, vie rodinu veľmi zraniť.

Máte s tým skúsenosť?

Kým človek môže začať nahlas hovoriť o smrti svojho najbližšieho, trvá to veľmi dlho. Aj mne to v podobnej situácii, aj to iba v kruhu rodiny, trvalo celé roky.

Ako sa vo svojej polohe vyrovnávate s odchodom Milana Lasicu?

Pána Lasicu som fotil veľmi rád. Ak si vďaka mojim fotografiám ľudia spomenú na zážitky s jeho účinkovaním, tak splnili účel a mňa to naplní radosťou. Samozrejme, teraz k nim pribudli aj fotografie z jeho posledného koncertu.

Boli ste tam ako fotograf. Do akej miery na vás doľahla jeho atmosféra?