Pre postavu v Kupcovi benátskom študoval židovskú kultúru

23. jún 2005 o 13:06 SITA

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Pre postavu žida Tubala v inscenácii Romána Poláka Kupec benátsky študoval český herec Jan Přeučil židovské náboženstvo a kultúru. "Študoval som mnoho literatúry o židovstve, o ich gestách, zvykoch a všeobecne, aby tá moja výpoveď bola pre diváka čo najdôveryhodnejšia," povedal pre agentúru SITA Přeučil. Podľa jeho slov mu bolo v hre, ktorú umelci uvedú v premiére 1. júla o 20:30 na Bratislavskom hrade v rámci Letných shakespearovských slávností 2005 pridelená postava s ťažkým charakterom, ktorá si to vyžaduje. Žid Tubal vystupuje v hre ako človek, ktorý radí Židovi Shylockovi, jeho veľmi dobrému priateľovi, ako čo najlepšie obchodne vyjednávať. Ako povedal Přeučil, Kupec benátsky je pre neho veľmi zaujímavou záležitosťou, pretože sa v ňom prelínajú dva jazyky a dva druhy hereckého štýlu - český a slovenský. Práve preto považuje za česť, že ho režisér Polák oslovil, pretože má vraj rád Slovákov, lebo kedykoľvek prídu jeho kolegovia zo Slovenska do Prahy, je to udalosť. "My ako Česi obdivujeme tú rovinu zdravej expresivity, zdravého nasadenia, citového zaujatia a širokej duše, čo my, Česi, akosi nemáme, my sme skôr takí komornejší," dodal.

Kupec benátsky nie je na Bratislavskom hrade ani zďaleka Přeučilovým hereckým debutom. Slováci ho tam mohli v minulosti vidieť v hrách Márna lásky snaha a Skrotenie zlej ženy. "Divadlo patrí do prírody a tam patrí aj ten herec, aj klaun, či komediant," povedal na margo hradného javiska pod holým nebom herec a pedagóg Vysokej školy múzických umení v Banskej Bystrici Přeučil. Ako ďalej uviedol, hrať v prírode je mu prirodzené, pretože v tom vidí paralelu medzi súčasnosťou a históriou vzniku divadla, kedy sa hralo na voľných priestranstvách pred kostolmi, na nádvoriach, na trhoch. Přeučil má pozitívny vzťah k Bratislave všeobecne, nielen k jej Hradu. "K Bratislave mám k veľmi priateľský vzťah, pretože ja milujem vodu. A Bratislava vonia vodou. Voda je uvoľnenosť, voda je sloboda," spresnil herec.