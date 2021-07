Novinky na Netflixe a Apple TV+: Jean-Claude Van Damme sa predstaví ako tajný agent v akčnej komédii

Pozrite si prehľad noviniek.

26. júl 2021 o 8:35 Anna Krištofčová

Jean-Claude Van Damme vo filme The Last Mercenary. (Zdroj: Netflix)

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.



STREDA (28. 7. 2021)

Bartkowiak

Netflix uvedie kriminálny film Bartkowiak o zápasníkovi MMA, ktorý po smrti svojho brata musí prebrať rodinný nočný klub, avšak zisťuje, že jeho brat nezomrel náhodou.

https://www.youtube.com/embed/Y4dawT5HGeY

ŠTVRTOK (29. 7. 2021)

Netflix uvedie romantickú komédiu Resort to Love o talentovanej speváčke, ktorá má náhodou spievať na svadbe svojho ex po tom, čo prišla na ostrov rozbehnúť svoju kariéru a zabudnúť na bývalého. Hrajú Christina Milian, Jay Pharoah.

https://www.youtube.com/embed/6fcnG6-L4Cc

PIATOK (30. 7. 2021)

The Last Mercenary

Netflix uvedie akčnú komédiu The Last Mercenary o tajnom agentovi, ktorý sa urgentne musí vrátiť do Francúzska po tom, čo jeho odcudzeného syna krivo obvinia z pašovania drog a zbraní. Hrá Jean-Claude Van Damme.

https://www.youtube.com/embed/G4_ULVw5L04

Watch the Sound with Mark Ronson

Apple TV+ uvedie hudobný dokument Watch the Sound with Mark Ronson o producentovi, výhercovi Grammy a Oscara, Markovi Ronsonovi, ktorý vysvetľuje prepojenie technológií a hudobníkov ako Paul McCartney, DJ Premier alebo Charli XCX.

https://www.youtube.com/embed/ILJH80RLu_Q

Myth & Mogul: John DeLorean

Netflix uvedie dokumentárnu sériu Myth & Mogul: John DeLorean o inžinierovi a priekopníkovi v automobilovom priemysle. Séria prináša nikdy nevidené zábery z rozhovorov a pohľad na vzrastajúci trend automobilov a jeho následný pád.