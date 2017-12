Kidmanová vyzvala mužov, aby si ju konečne niekto všimol

23. jún 2005 o 15:30 SITA

BRATISLAVA 23. júna (SITA) - Herečka Nicole Kidmanová túži po mužovi ako nikdy predtým. Po rozvode s Tomom Cruiseom sa jej meno spájalo predovšetkým s filmovým producentom Stevom Bingom a Francoisom-Henri Pinaultom z módneho domu Gucci. Dlhodobo však žije sama a všetkým záujemcom odkázala, že čaká, kedy si ju niekto konečne všimne. Jej vzťah s Bingom stroskotal po tom, ako sa svet dozvedel, že je aj otcom dvojročného syna modelky a herečky Liz Hurley, ku ktorému sa nepriznával. Okrem nového muža túži Kidmanová aj po vlastnom dieťati. S bývalým manželom si síce adoptovali dve deti, no ona chce prežiť vlastný pôrod. Keďže je nespokojná so svojou vychudnutou postavou, myslí si, že tehotenstvo by jej mohlo pomôcť pribrať zopár kíl a bola by pre mužov atraktívnejšia.