Žijúca legenda izraelského filmu Amos Gitai na festivale

23. jún 2005 o 16:46 SITA

TRENČIANSKE TEPLICE 23. júna (SITA) - Filmový festival Art Film navštívil žijúci klasik izraelskej kinematografie, režisér Amos Gitai. Nakrúca dokumentárne i hrané filmy, v ktorých sa zaoberá otázkou židovskej identity, histórie a súčasnosti izraelského štátu. Gitai si všíma aj kontroverzné témy, jednou z nich je obchod so ženami v jeho poslednom filme Zasľúbená krajina. Tento fenomén ho zaujal počas cestovania po východnej Európe a rozhodol sa neponechať ho bez povšimnutia. Zručný dokumentarista však teraz zvolil hraný film, v ktorom vystaval príbeh, čo vyvoláva zimomriavky. Hovorí o skupine východoeurópskych dievčat, ktoré sa nechali zlákať vidinou dobre platenej práce v Izraeli a skončia ako prostitútky. Čelia násiliu, ponižovaniu, zastrašovaniu a zdá sa, že sa nenájde nikto, kto by im pomohol. Gitai do filmu obsadil známe herečky ako Hanna Schygulla, Anne Parillaud či Rosamunda Pike, ale aj ruské herečky, ktoré emigrovali do Izraela.

V Zasľúbenej krajine Gitai nevníma nelegálny obchod so ženami iba ako fenomén súvisiaci s násilím. Ako dnes uviedol pred novinármi, pri obchodovaní paradoxne dochádza aj k ďalšiemu javu - spolupráci národov, ktoré medzi sebou vedú vojny. "Zločinecké organizácie, ktoré vyvážajú ženy, majú členov z rôznych krajín a všetci dokonale spolupracujú. Neexistujú tam národnostné konflikty, nie sú tam žiadne nacionalistické vášne. Ženy nelegálne prejdú cez hranicu a potom ich predávajú do rôznych oblastí. Mňa zaujímalo, ako to vyzerá za tými hranicami, ktoré my považujeme za pevne stanovené,“ vraví režisér.

Podľa izraelského režiséra film môže veľa zmeniť, hoci nie tak ako politici alebo zbrane. Film môže otvárať témy a môže byť impulzom k tomu, aby sa niečo zmenilo. Ako politik by vraj bol nezamestnaný, keďže nikdy nestál o to, aby ho a jeho filmy všetci milovali. Je dokonca rád, keď s ním niekto nesúhlasí a nemajú ho radi.

Diváci si nesúťažnú snímku, ktorá zabodovala na minuloročnom benátskom festivale, môžu pozrieť v piatok o 22:00 v trenčianskom kine Festival (bývalý Dom armády).