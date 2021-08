Navštevoval ju Puccini, očarila aj nemeckého cisára. Na herečku Máriu Bárkány sa takmer zabudlo

Rodáčka z Košíc dobyla divadelný svet.

2. aug 2021 o 9:38 Jana Alexová

BRATISLAVA. Patrila k medzinárodne uznávaným herečkám. Objavovala sa aj na titulných stranách významných časopisov. Obdivovali ju ženy aj muži.

Rodáčka z Košíc, herečka Mária Bárkány, sa preslávila najmä v Nemecku, ale so svojimi postavami precestovala svet od Petrohradu po New York. Podobne ako jej súčasníčka Sarah Bernhardt.

Ale kým meno Sarah Bernhardt je známe aj dnes, Mária Bárkány časom upadla do zabudnutia.

Príbeh herečky z Košíc teraz odhaľuje Židovské komunitné múzeum, ktoré vlastní zbierku jej pozostalostí vrátane divadelného kostýmu kráľovnej Márie Stuartovej z prelomu 19. a 20. storočia.

Artefakty možno vidieť na výstave Poklady Židovského múzea v Prešove III v bratislavskej synagóge na Heydukovej ulici.

Mala byť účtovníčkou, skončila na javisku

Mária Bárkány sa narodila v roku 1852 do rodiny židovského obchodníka. Z Košíc do Viedne ju poslal otec študovať, keď mala asi pätnásť rokov.

"Chcel, aby z nej bola účtovníčka, čo by bolo výhodné aj preňho ako obchodníka," približuje Zuzana Koblišková, ktorá pre Židovské komunitné múzeum z dostupných zdrojov zmapovala život a kariéru Márie Bárkány.

Do Košíc sa však Mária Barkány už žiť nevrátila. Vystúpila tam však napríklad o mnoho rokov neskôr na benefičnom koncerte v hoteli Schalkház v roku 1917.

"Podľa niektorých článkov o nej ju divadlo zaujímalo, už keď chodila na cirkevnú školu v Košiciach. Hrávala tam školské predstavenia a už vtedy ju divadlo fascinovalo.

Vo Viedni žila u brata jej starej mamy, Józsefa Kleina. Ten ju aj s manželkou podporoval, aby chodila do divadla. Postupne sa tam začala učiť u významných hercov," opisuje Koblišková.

Pri pátraní po Márii Bárkány čerpala najmä z dobovej tlače, o slávnej herečke nič nevedeli ani v slovenskom Divadelnom ústave.

"Na začiatkoch som o nej mala len veľmi málo základných indícií. Medzi nimi bolo niekoľko krátkych recenzií na plagáte, ktorý ju propagoval na jednom turné. Prepísala som si ich a jednu vetu z recenzie mi našlo cez fulltextové vyhľadávanie v databáze nemeckých novín," objasňuje Koblišková.

"V Nemecku a v Rakúsku majú veľké databázy dobových novín, časopisov a vôbec všetkého možného. Dokonca sa mi podarilo nájsť aj jej telefónne číslo a adresu, na ktorej žila v Berlíne. Berlín má totiž naskenované telefónne čísla a adresáre približne od konca 18. storočia, takže sa veľmi ľahko dalo vystopovať, kde bývala. V rámci Berlína sa asi trikrát sťahovala a dá sa presne doložiť, kedy bývala na akej adrese," dopĺňa.

Fotoateliér: Julius Cornelius Schaarwächter, Berlín: Mária Bárkány ako Madame Sans-Gêne, pred 1902 (zdroj: Židovské komunitné múzeum)

Očarila aj nemeckého cisára

Uznávaní herci ako Adolf von Sonnenthal, Maurice Strakosch či Carl von La Roche, ku ktorým Bárkány vo Viedni chodila na herecké kurzy, rýchlo odhalili jej talent. Pomohli jej získať angažmán v divadle vo Frankfurte nad Mohanom.

Neskôr sa presunula do Hamburgu, kde chodila

na herecké lekcie k známemu profesorovi Chérimu Mauriceovi. A práve on z nej podľa Kobliškovej spravil známu herečku.

Potom sa dostala do Schauspielhausu, kráľovského divadla v Berlíne.

"Niekedy predtým, ako sa usadila v Berlíne, bola Mária Bárkány na turné v Petrohrade. V tom istom čase bola v Petrohrade aj už vtedy slávna Sarah Bernhardt. Publikum však Bárkány prijalo oveľa lepšie ako Sarah Bernhardt. Aj keď to bolo skôr z politických dôvodov a zrejme ani nešlo o to, ktorá bola talentovanejšia, ale urobilo jej to veľké meno," približuje Zuzana Koblišková.

Sláva Márie Bárkány potom už len rástla. Milovalo ju nemecké i francúzske publikum, obdivovateľov mala aj medzi vysokou šľachtou. Učarovala aj cisárovi.