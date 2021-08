Podivný príbeh špióna a mimozemskej invázie

Komiks Podivné nebe nad východním Berlínem.

4. aug 2021 o 7:35 Ján Blažovský

Niektorí ľudia sa vyhýbajú vlastnej minulosti, ako keby ani neexistovala. Iní využívajú cynizmus a krutosť na prekrytie tráum, s ktorými sa nikdy nevyrovnali. A ďalší zas plnia svoje diabolské úlohy ako poslušní vykonávatelia krutých režimov, aj keď tak v skutočnosti likvidujú sami seba. Komiks Podivné nebe nad východním Berlínem nás zoznámi s každým predchádzajúcim typom človeka a ich osudovým stretnutím s mimozemskou entitou počas studenej vojny.

Od komiky k hororu

Americký autor Jeff Loveness sa presadil predovšetkým ako scenárista. Venoval sa komiksovým postavám ako Groot alebo Spiderman, no preslávil ho komediálny seriál Jimmy Kimmel Live! a predovšetkým bláznivý Rick & Morty, kde sa zapojil od štvrtej série. Za obidva programy bol nominovaný na cenu Emmy a získal ju za epizódu z Ricka & Mortyho.

V blízkej budúcnosti sa začne nakrúcať podľa jeho scenára aj film Ant-Man and the Wasp: Quantumania. V komikse zaujal dielom Judáš, ktorý vytvoril s ilustrátorom Jakubom Rebelkom, a ako už vyplýva z názvu, zaoberá sa v ňom životným príbehom Judáša Iškariotského. Do češtiny preložila komiks s názvom Podivné nebe nad východním Berlínem Alexandra Niklíčková vo vydavateľstve Comics Centrum.

Rozsahom pomerne krátky kus kombinuje pestrú paletu žánrov: špionážny, sci-fi, horor aj filozoficky ladený príbeh. Komika sa tu vôbec nevyskytuje, práve naopak, veselý nebude po prečítaní nikto. Určite k tomu prispieva miestami až expresívna maľba dvoch výtvarníkov: Lisandro Estherren a Patricio Delpeche ponúkajú na niektorých miestach až explóziu farieb evokujúcich mystiku a transcendenciu.

Kde začať a ako skončiť?

Zo začiatku sa príbeh tvári ako špionážna dráma: ocitáme sa v roku 1973 vo východnom Berlíne ovládanom Sovietmi. Tajná služba Stasi spriada svoju sieť udavačov a kontroluje celú spoločnosť prostredníctvom strachu.