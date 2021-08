Nepotrebujú veľa, stačí, keď sa im venujete. Reportáž z workshopu pre rómske deti v Sečovciach

Kreativite sa medze nekladú.

6. aug 2021 o 15:39 Jana Alexová

SEČOVCE. Po horúcich letných dňoch sa Sečovce na východe Slovenska v prvú augustovú stredu prebudili do daždivého dňa.

Predpoveď počasia a ohlasovaný dážď už dlhšie znepokojoval tím piatich umelcov, výtvarníkov a dobrovoľníkov zo združenia Art Aktivista. Každoročne v Sečovciach usporadúvajú pre deti z rómskej osady Letný maliarsky workshop.

Stretávajú sa s nimi v miestnom komunitnom centre, priamo v osade alebo na lúke nad ňou. Pre dážď však musia aktivity preložiť pod strechu

Maľovanie či hudba? Môžu si vybrať

Deťom zlé počasie nevadí. Už na dvore to hučí ako v úli. Z kakofónie detských hlasov najviac počuť výkriky "pani učiteľka!". Pre deti v centre sú všetci "pani učiteľky", zakrátko sa nimi stávame aj my.

Chlapci na dvore pod prístreškom hrajú stolný futbal, ďalšia skupinka sa vedľa nich pripravuje na dnešné maľovanie.

"Je to pokračovanie minuloročného workshopu, keď deti z hliny vyrábali masky, ktoré nás tu počkali. Tak sme sa rozhodli, že maskám tento rok dáme nejaký ďalší vývoj a ideme sa pustiť do ich povrchových úprav," objasňuje čo sa bude diať Petra Kurutzová, sociálna pedagogička a lektorka výtvarnej výchovy.

Sociálna pedagogička Petra Kuturzová s deťmi maľovala hlinené masky. (zdroj: SME - Marko Erd)

V Sečovciach je na kreatívnom workshope prvýkrát, no s prácou s rómskou komunitou má bohaté skúsenosti. Pracuje ako sociálna terénna pracovníčka na košickom sídlisku Luník IX.

"Trochu ma mrzí, že počasie je také nevyspytateľné. Deň predtým sme robili veľký maliarsky happening, deti pomaľovali 20 metrové maliarske plátno. Bolo to veľmi živelné, vybláznili sa. No dnes, aj s ohľadom na počasie, sa snažíme urobiť niečo viac sedavé a v menších skupinkách," dodáva.

Kým sa vonku pripravujú na maliarsku akciu, vo vnútri komunitného centra to bzučí ešte viac. Do detskej vravy sa miešajú zvuky gitár, aj improvizovaných bicích nástrojov.

Rozbieha sa tam hudobný workshop, ktorý pre deti pripravil hudobník Andrej Klobušník.

"Našiel som tu veľa hudobných nástrojov, no všetky boli v katastrofálnom stave. Tak som sa ich pokúsil opraviť. Gitarám som vyrovnal hmatníky, kúpil som nové mechaniky. Je to dosť improvizované, ale funguje to," opisuje mladý hudobník.

Zhromaždili sa okolo neho najmä chlapci, občas sa príde zapojiť aj nejaké dievča.

"No zatiaľ je to len taký hluk, ešte absolútne neladíme, ale majú skvelý rytmus. Na to, že to držia v rukách prvýkrát, tak im to ide, baví ich to. Chcel by som aby sme počas ďalších dní vytvorili možno aj vlastnú pesničku, ale nechám ich, nech vymyslia čo chcú," vraví Andrej Klobušník.

"Hlavná vec je, že budú mať v centre hudobné nástroje, ktoré fungujú, kúpil som im aj ladičku, tak snáď to vydrží," dodáva.

Skupinka chlapcov okolo hudobníka Andreja Klobušníka na hudobnom workshope. (zdroj: SME - Marko Erd)

Stačí im, že je tu niekto pre nich

Kým sa skupinky pripravujú na akcie, rýchlo si odchytíme Janette Fedorkovú, riaditeľku sečovského komunitného centra. Pracuje tu už od roku 2005, svojich malých zverencov berie ako vlastných.

Deti v centre sa na každoročný kreatívny workshop podľa nej vždy nesmierne tešia.