Zomrel spoluzakladateľ skupiny Kool & the Gang

Dennis Thomas zomrel vo veku 70 rokov.

8. aug 2021 o 7:04 TASR

NEW YORK. Vo veku 70 rokov zomrel v sobotu Dennis "Dee Tee" Thomas, jeden zo zakladajúcich členov americkej legendárnej hudobnej skupiny Kool & the Gang. Informovala o tom agentúra AFP.

Thomas, "milovaný manžel, otec a spoluzakladateľ Kool & the Gang, zomrel pokojne v spánku vo veku 70 rokov v New Jersey," uvádza sa vo vyhlásení skupiny na Facebooku.

Minulý rok v septembri zomrel ďalší zakladajúci člen skupiny Ronald Bell.

Dennis bol v skupine nepostrádateľný, fanúšikovia ho milovali kvôli módnemu oblečeniu a klobúkom, a tiež jeho uvoľnenému správaniu, dodávajú spoluhráči z kapely.

Hráč na alt saxofón, flautista, perkusionista a tiež moderátor koncertov skupiny hral naposledy s Kool & the Gang 4. júla v Los Angeles.

Kool & the Gang založili v roku 1964 v štáte New Jersey bratia Ronald a Robert Bellovci s piatimi priateľmi zo školy - Dennisom Thomasom, Robertom Mickensom, Charlesom Smithom, Georgeom Brownom a Rickym Westom - pôvodne pod názvom Jazziacs.

Kool & the Gang sa postupne stala jednou z najvplyvnejších skupín 70. a 80. rokov. Vo svojej tvorbe uplatňovala prvky viacerých hudobných žánrov - jazzu, funku, soulu, R&B, disko a popu.

Jej piesne sa objavili aj v niekoľkých filmoch vrátane Horúčky sobotňajšej noci (1977) či Pulp Fiction (1994). Celosvetovo predala 70 miliónov albumov a získala viacero ocenení vrátane dvoch cien Grammy a siedmich cien American Music Award.

Skupina v roku 2015 získala svoju hviezdu na Hollywoodskom chodníku slávy.

Formácia vyprodukovala hity ako Celebration, Ladies' Night, Get Down on It, Jungle Boogie, Cherish, Joanna, Misled alebo Summer Madness.