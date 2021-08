Novinky na Netflixe, HBO, Apple TV+: John David Washington v akčnom trileri aj film ocenený na Sundance

Pozrite si prehľad noviniek.

9. aug 2021 o 9:29 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

STREDA (11. 8. 2021)

Misha and the Wolves

Netflix uvedie dokumentárny memoár Misha and the Wolves o Britke, ktorá unikla holokaustu a žila s vlkmi.

ŠTVRTOK (12. 8. 2021)

AlRawabi School for Girls

Netflix uvedie dramatický seriál AlRawabi School for Girls o šikanovanom dievčati na dievčenskej škole, ktorá sa chce pomstiť svojim agresorom.

PIATOK (13. 8. 2021)

CODA

Apple TV+ uvedie dramatický film CODA o Ruby, jedinej počujúcej v jej rodine, ktorá sa po tom, čo ich rodinný biznis s rybami je ohrozený, ocitne pred rozhodnutím nasledovať svoju vášeň pre hudbu alebo opustiť svojich rodičov. Film získal Veľkú cenu poroty a Cenu divákov na filmovom festivale Sundance.

Beckett

Netflix uvedie akčný triler Beckett o americkom turistovi, ktorý sa po tragickej autonehode ocitne uprostred politického spiknutia v Grécku. Aby si zachránil život, musí sa dať na útek. Hrá John David Washington.

Brand New Cherry Flavor

Netflix uvedie hororový seriál Brand New Cherry Flavor o režisérke, ktorá sa v 90-tych rokoch vyberie do Hollywoodu natáčať film, no skončí v podivnom mestečku plnom preludov, mágie, sexu a pomsty.

Gone for Good

Netflix uvedie dramatickú mini-sériu Gone for Good o mužovi, ktorý pred desiatimi rokmi prišiel o dve milované osoby a teraz zmizla aj jeho priateľka. Natočené podľa románu Harlana Cobena.

The Kingdom

Netflix uvedie dramatický seriál The Kingdom, o televíznom náboženskom kazateľovi, ktorý sa po smrti svojho volebného partnera uchádza o post prezidenta Argentíny, nie je však tak nevinný, ako sa zdá.