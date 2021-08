Je to vulgárna a agresívna debata. Českí gejovia sa chcú sobášiť, politikov to dráždi

Ich boj nezodpovedá 21. storočiu.

10. aug 2021 o 7:36 Kristína Kúdelová

PRAHA. Súčasná legislatíva definujúca štatút manželstva by jej mohla vyhovovať. Česká režisérka Barbora Chalupová (spoluautorka dokumentu V sieti) by sa mohla vydávať, rozvádzať a mať detí, koľko chce.

Nepatrí k LGBTI komunite.

A predsa bola frustrovaná, keď posledné tri roky nakrúcala nový film Zákon lásky a zaznamenávala, ako sa iniciatíve Jsme fér darí a nedarí presadiť na pôde snemovne zákon, ktorý by aj iným občanom ako heterosexuálom umožnil uzavrieť manželstvo.

Frustrovaní teraz môžu byť aj diváci, Zákon lásky mal premiéru 5. augusta. Ukázal, že o možnosti zmeny sa v Česku nehovorí tak, ako by to zodpovedalo 21. storočiu. Nezodpovedá to ani úrovni, akú by mali mať - v akomkoľvek letopočte - politickí reprezentanti národa.

Učia sa nedráždiť a správne sa obliecť

Kampaň iniciatívy Jsme fér vedie Czeslaw Walek, ktorý je zároveň predsedom Prague Pride. Je šťastne ženatý, svojho priateľa, Holanďana, si vzal ešte v roku 2001 v Rotterdame.

Je šťastný napriek tomu, že tomu jeho mama neverila. Nie preto, že by toho nebol schopný, ale preto, že dnešná česká spoločnosť gejom nepraje. Napokon, aj ona aj jeho otec ho raz na Vianoce chceli vyhodiť z domu.

"Buď si gejom v Prahe, ale nie v Třinci," povedal mu po čase otec, keď sa s jeho sexuálnou orientáciou akože zmieril.

Walek bol plný optimizmu, keď sa v júni 2018 začali veci hýbať. Petíciu, aby bolo manželstvo pre všetkých, podpísalo vyše 70 - tisíc ľudí a poslanci sa návrhom na legislatívnu zmenu museli začať zaoberať.

No dobrý pocit mu rýchlo prekazil protiútok Aliance pro rodinu pod vedením Jany Jochovej.