Martin Petro: My sme figúrky našich očakávaní

V tej knihe sa dá ľahko stratiť. A hlavný hrdina vám nepomôže, lebo vlastne neviete, kto ten hlavný hrdina je. Martin Petro napísal hravý alebo napínavý román s názvom Hlavný hrdina. Preto hravý aj napínavý, lebo ho môžete čítať rôznymi očami. Napríklad aj ako literárnu hru s odkazmi na temnú minulosť posledného desaťročia minulého storočia.

Úspešný autor jednej knihy, ktorý sa trápi pre svoj spisovateľský blok. A presvedčenie, že ho do ďalšieho písania nútia akési temné sily, organizovaná skupina, dokonca medzinárodná. Čudné odkazy a telefonáty. Je začiatok deväťdesiatych rokov, autor – alkoholik má asi štyridsať, premrhaný život. To je stručné uvedenie do deja vašej najnovšej knihy Hlavný hrdina. Prečo práve začiatok deväťdesiatych rokov?

Tento príbeh si vyslovene vypýtal časy, ktoré ešte neboli zamorené internetom, displejmi a tými našimi súčasnými dotykovými otrokármi. Chcel som analógovú éru so všetkým, čo k tomu patrí – s písacím strojom a pevným slúchadlovým telefónom na čele. Myslím, že to vďaka tomu získalo isté kúzlo.

Okrem toho deväťdesiate roky boli naozaj výnimočné, špeciálne v našich končinách. Veľké spoločenské zmeny otvorili dvere mnohým silám a toto podhubie hrá v mojej knihe dôležitú úlohu. Ja osobne som v tejto ére prežil veľkú časť detstva a mám v živej pamäti, aké boli ulice divoké a neúprosné, ale tiež krásne a živelné. Chcel som to aspoň čiastočne zachytiť.

Najlepší olej vychádza z olív vtedy, keď najviac pritlačíte, hovorí jedno židovské príslovie. Váš krachujúci spisovateľ ako hrdina vlastného rozprávania sa pohybuje medzi depresiou, alkoholom, strachom. Potrebuje autor byť v lise na olivy, aby vydal zo seba to najlepšie? Ráta s tým temná organizácia?

Temná organizácia v mojej knihe má fungovať najmä ako metafora na tlaky, ktorým sme momentálne vystavení nejakým spôsobom všetci. Vyžaduje sa toho veľa – čoraz viac.

Je enormné množstvo rol, ktoré chceme plniť súčasne. Túžime byť dobrým partnerom, skvelým rodičom, ukážkovým synom, dcérou, vnukom, priateľom, poslucháčom, popritom všetkom excelovať v kariére, posúvať sa a plniť si životné sny. Mnoho ľudí pod týmto lisom na olivy kolabuje. Malo by sa o tom písať viac. Metaforicky, ale pokojne aj doslova.

A čo sa týka spisovateľského remesla? Autor by zrejme mal cítiť nejaký druh tlaku, ak chce doručiť ten najlepší tovar. Ale hranica medzi zdravou a nezdravou motiváciou je dosť tenká.