Sväťo Malachovský: Uzavrel som dohodu sám so sebou, čo potrebujem k šťastiu

Radšej ráta s kopancom v reáli ako s lajkom v nereáli.

11. aug 2021 o 15:37 Kristína Kúdelová

Má pár priateľov, pred ktorými nič netají. Sám seba považuje za priateľa tolerantného a vraví, že potrebuje mať ozaj vážny dôvod, aby sa na niekoho nahneval.

No komplikovanosť vzťahov pozná dobre, najmä teraz, keď do nich vstupujú všetky možné komunikačné technológie a keď sociálne siete pojem vzťah devalvujú.

SVÄŤO MALACHOVSKÝ zažiaril vo filme Známi neznámi, kde sa siedmi kamaráti počas silvestrovskej oslavy rozhodnú, že si navzájom prečítajú každú správu, ktorá im počas večera príde.

Nebezpečne tým ohrozia svoje tajomstvá a následne aj svoje partnerské vzťahy, ktoré sa dovtedy zdali byť pevné.

Film by mohol byť v našich kinách rovnako úspešný ako jeho brilantná talianska predloha. Recept na jeho úspech považuje za prostý:

"Všetci sa vieme vžiť do ich situácie. Až nám vylezie pot na čelo pri predstave, že by sme sa mali prevteliť na kohokoľvek z nich."

V takejto dramatickej polohe sme vás, tuším, ešte nevideli. Pri tom je zrejmé, že je pre vás ako stvorená. Kde ste boli doteraz?

Áno, v podobnej úlohe som sa publiku ešte neukázal. Nedávno sme však s Mišom Kollárom dotočili seriál pre televíziu JOJ, bude sa volať Ultimátum, kde budem mať tiež takú postavu. Okrem toho, že je dramatická, má aj ten rozmer, že je záporná.

A musím priznať, že ma táto odbočka z komediálneho žánru baví. Aj keď som kedysi povedal, že humor je mojou srdcovkou - čo platí stále - a že k dramatickým úlohám nemám prečo odbočovať. Ani ma to veľmi nelákalo, pretože skvelých dramatických hercov máme na Slovensku veľa, to je nesporné. Nevedel som, čo by som v tých vodách robil. No v tomto bode som sa mýlil. Dramatická rola ma chytila.

Asi ste o svojom talente, ktorý presahuje komediálnu polohu, tušili. Ako ste sa zmierili s tým, že nie je viac využívaný?

Nemám pocit krivdy. Vôbec nemám prečo tento pocit mať. O svojich životoch si rozhodujeme sami, nikto za nás žiadnu voľbu neurobí. Sami sme režisérmi a rozdávame si úlohy. A ja som sa do takejto úlohy obsadil až teraz.

K tej úlohe patrí, že hovorí po česky. Prečo?