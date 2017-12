Viedeň

Každý si nájde svoj ostrovNajväčší open-air festival v Európe sa uskutoční od piatku 24. júna až do nedele 26. júna. Už 22. ročník letného festivalu Donauinselfest ponúkne na dunajskom ostrove 600 hodín zábavy plnej hudby, divadelných a kabaretných predst

24. jún 2005 o 0:00

Nedeľnú slávnosť na zámku Hof otvorí sprievod tiav, ktoré povedú beduíni. FOTO - ARCHÍV



avení. Na festivale sa počas troch dní predstaví okolo 1500 interpretov na 22 pódiách. Program zahŕňa rock-pop, alternatívu, šlágre, muzikály, klasiku, kabaret, športové aktivity, mega ohňostroj, ale aj detský program a to všetko pre domácich i medzinárodných návštevníkov zdarma.

Medzi domácich headlinerov patria tento rok Jimmy Cliff, Hans Theessnik a Georg Danzer. Kabaretný ostrovček láka programom Andrey Händlerovej, Stermanna & Grissemanna a Wernera Brixa či hudobnými vystúpeniami od Rebekky Bakkenovej po Attwengera.

Na Donauinselfest sa záujemcovia dostanú najlepšie mestskou hromadnou dopravou - metrom U1 (stanica Donauinsel) a U6 (stanica Neue Donau alebo Handelskai), stanice sa nachádzajú v bezprostrednej blízkosti festivalového areálu.

HUDBA

MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 24. 6. Danube Day 2005: 80 metrov dlhý model Dunaja, tematické parky, sprievodcovia, veľkoplošná video stena v deltovom stane; 9.00 - 15.00

28. 6. Jazz Fest Wien: Terry Callier & Band, Trio Exklusiv na nádvorí MuseumsQuartieru o 17.00, vstup voľný

Michel Legrand Trio (hala E) o 20.30

Jazzland, Franz-Josefs-Kai 29

do 25. 6. Sheila Jordan & Fritz Pauer Trio o 21.00

27. 6. Turnaround o 21.00

29. 6. - 2. 7. Dana Gillespie & Joachim Palden Trio o 21.00

Joe Zawinul's Birdland, Hilton Vienna/Stadtpark

do 25. 6. Airto Moreira o 21.00

26. 6. Christine Jones o 21.00

28. a 29. 6. Quadro Nuevo o 21.00

30. 6. - 2. 7. Will Calhoun'sAZA feat. Pharoah Sanders & Graham Haynes o 21.00

Porgy & Bess, Riemergasse 11

24. 6. Sumitra & Alexander Machacek o 21.00

25. 6. tok tok tok o 21.00

26. 6. Herwig Gradischnig "Organic Mode" feat. John Swana, Rob Bargad & Klemens Marktl o 21.00

27. 6. Hermeto Pascoal E Grupo o 21.00

DIVADLÁ

BURGTHEATER WIEN, Dr.-Karl-Lueger-Ring 2

24. 6. A. Čechov: Višňový sad o 19.00

26. 6. G. E. Lessing: Múdry Nathan o 18.00

29. 6. F. Schiller: Mária Stuartovna o 19.30

30. 6. H. Hesse: Stepný vlk o 19.30

AKADEMIETHEATER, Lisztstrasse 1

24. 6. A. Strinberg: Tanec smrti o 18.00

25. 6. O. Wilde/E. Jelineková: Život je vážny o 18.00

26. 6. A. Strinberg: Tanec smrti o 18.00

27. 6. G. E. Lessing: Emilia Galottiová o 19.00

30. 6. O. Wilde/E. Jelineková: Život je vážny o 19.30

JOZEFSTADT, Josefstädter Strasse 24-26

24. 6. G. E. Lessing: Minna von Barnhelm o 19.30

25. 6. T. Williams: Sklenený zverinec o 17.00

26. 6. H. v. Kleist: Amphitryon o 19.30

VYBRANÉ VÝSTAVY

Arnold Schönberg Center, Palac Fanto 3

do 26. 6. Maliar Arnold Schönberg

Secession, Friedrichstrasse

do 26. 6. Eva Schlegelová

MUMOK, Museumsplatz 1

do 3. 7. John Baldessari

MAK, Stubenring 5

do 10. 7. La Cubanidad! Kubánske plagáty 1940 - 2004

do 2. 10. Paminovské sály a ich európske variácie

BA-CA Kunstforum, Freyung 8

do 24. 7. René Magritte

Leopoldovo múzeum MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 22. 8. Holá pravda. Klimt, Schiele, Kokoschka a ďalšie škandály

Albertina, Albertinaplatz 1

do 28. 8. Od Goyu po Picassa

KUNSTHALLE Wien MuseumsQuartier, Museumsplatz 1

do 4. 9. Žije a pracuje vo Viedni II.

Viedenské múzeum Karlsplatz, nám. Karlsplatz

do 25. 9. Sinalcovská epocha

Múzeum Lichtensteinovcov, Fürstengasse 1

do 2. 10. Giovanni Giuliani (1664 - 1744)

Viedenské múzeum nábytku, Hofmobiliendepot, Andreasgasse 7

do 6. 11. Dizajn nábytku 50-tych rokov

Wien Museum Hermesvilla, Lainzer Tiergarten

do 20. 11. Zvieratá vo veľkomeste

Slávnosť tiav a oslov na barokovom zámku HofBarokový zámok Hof, jedno z najväčších panských sídiel habsburskej ríše (cez Hainburg a Marchegg sa tam autom dá dostať za necelú polhodinku) bude v nedeľu dejiskom prehliadky, ktorej hlavnými aktérmi budú zvieratá.

Program sa začne priamo na zámockom majeri sprievodom tiav, ktoré povedú beduíni. Biele osly, lamy, poníky budú zasa putovať po priľahlých terasovitých záhradách a predvádzať spolu s cvičiteľmi skokanské umenie. Zvieratá budú ozdobené šperkami a duch orientu podporia brušné tanečnice, špeciality orientálnej kuchyne, manéž pod holým nebom, tandem mulíc či paralelná drezúra koní a tiav.

Slávnosť tiav a oslov sa začína o 14.00 a potrvá do 17.00. Areál zámku je však otvorený od 10.00 do 18.00. Vstupenka pre dospelého stojí 8,50 eura, deti do 18 rokov zaplatia 6 eur. V cene je aj možnosť previesť sa v koči po areáli. Informácie sú na www.festschlosshof.at.

