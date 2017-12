V Glastonbury sa začne tradičný hudobný festival

Londýn 24. júna (TASR) - Tisíce hudobných fanúšikov prichádzajú na tradičný festival do juhoanglického Glastonbury.

24. jún 2005 o 8:11 TASR

Očakáva sa, že na trojdňovej akcii, ktorá sa začína v dnešný deň, sa zíde až okolo 150.000 ľudí. Zdá sa, že počas jej konania vydrží relatívne priaznivé počasie.

Hlavnými účinkujúcimi na podujatí budú kapely White Stripes, Coldplay a Basement Jaxx. Vystúpia aj starší interpreti ako Elvis Costello, Van Morrison a New Order či nové kapely ako The Thrills, The Killers a Keane.

Chýbať nebudú ani niektoré spomedzi najzvučnejších mien tanečnej scény a uskutoční sa aj tzv. "tichá diskotéka" - v snahe obísť zákaz rušenia nočného pokoja.

Namiesto toho, aby sa ozývala hlasná hudba z reproduktorov, tisíce zabávajúcich sa návštevníkov dostanú slúchadlá s možnosťou nastavenia hlasitosti.

História festivalu sa začala v roku 1970 na farme Michaela Eavisa, ktorý sa rozhodol usporiadať dvojdňovú hudobnú show na svojom pozemku s hŕstkou popových a folkových spevákov. Prišlo na ňu 1500 zvedavcov, ktorí za jednu libru získali nielen vstupenku, ale aj malé občerstvenie. Dnes patrí Glastonbury k najväčším a najprestížnejším hudobným festivalom v Británii.