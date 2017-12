Justin Timberlake si možno zahrá v novom filme

BRATISLAVA 24. júna (SITA) - Americký spevák Justin Timberlake momentálne vedie rokovanie s produkciou pripravovaného filmového projektu Black Snake Moan, v ktorom by sa okrem iného mal objaviť aj Samuel ...

24. jún 2005 o 10:00 SITA

BRATISLAVA 24. júna (SITA) - Americký spevák Justin Timberlake momentálne vedie rokovanie s produkciou pripravovaného filmového projektu Black Snake Moan, v ktorom by sa okrem iného mal objaviť aj Samuel L. Jackson a Christina Ricci. Film bude z pera scenáristu a režiséra Craiga Brewera, ktorého nový film Hustle & Flow sa práve dostal do kín. Projekt spoločnosti Paramount Classics bude o bluesovom gitaristovi, ktorého opustí žena. Gitarista, v podaní Samuela L. Jacksona, sa bude snažiť získať srdce dedinského dievčaťa závislého na sexe, ktoré si zahrá Christina Ricci. Justin Timberlake by si mal vo filme zahrať jej priateľa.