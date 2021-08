Aj čakanie na záchode môže byť sexistické. Neviditeľné ženy zmenia váš pohľad na svet

Criado Perezová v knihe ukazuje, ako mužské štandardy ohrozujú ženy.

16. aug 2021 o 11:34 Michaela Žureková

Keď herec Ryan Gosling preberal v roku 2017 Zlatý glóbus, v príhovore nezabudol spomenúť aj svoju ženu, herečku Evu Mendes.

Poďakoval sa jej za všetku neplatenú prácu, ktorú doma robila okolo detí, a tiež za to, že sa starala o brata s rakovinou. “Ak by to všetko na seba nevzala, aby som ja mohol mať túto skúsenosť, určite by tu stál niekto iný,” povedal.

Novinárka a aktivistka Caroline Criado Perezová bola z jeho reči nadšená. Gosling sa podľa nej zaradil medzi vzácny druh mužov, ktorí si uvedomujú, že neexistuje nepracujúca žena.

Existuje len žena, ktorá za svoju prácu nedostáva zaplatené, čo je v dnešnom svete ešte stále údel, ktorý muži znášajú oveľa menej.

To, nanešťastie, nie je všetko, v čom ženám svet nadizajnovaný podľa potrieb mužov nepraje.

Criado Perezová veľmi komplexne a rozsiahlo preštudovala dostupné dáta, výskumy a prípadové štúdie o oblastiach, ako sú technológie, doprava, verejný priestor, zdravie, pracovná sféra, vzdelávanie, výskumy, politika a mnohé ďalšie.

Znie to priveľmi odťažito až abstraktne, ale netreba sa báť.

V bestselleri z roku 2019 s názvom Neviditeľné ženy, ktorý tento rok vyšiel aj v slovenskom preklade, ich vysvetľuje jednoducho a na príkladoch.

Trebárs aj takých, v čom je sexistické odhŕňanie snehu, prečo ženy zomierajú počas autonehôd častejšie a prečo je dôležité, aby mali bezpečný a najmä zaručený prístup k záchodom.

Ticho má svoje neblahé následky