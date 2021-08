Aj na konci sveta sa dá nájsť nádej

John Ironmonger a Nezabudnite na veľrybu.

14. aug 2021 o 10:34 Ivana Zacharová

Úzke domčeky, čo sa zhrčené k sebe ledva držia v zákrute cesty – to je dedinka St. Piran v Cornwalle. Nachádza sa na konci mysu, tvárou obrátená k moru a až dodnes sa v nej hovorí o dni, keď obyvatelia našli na morskom brehu vyplavené nahé telo mladého muža a v plytčine uviaznutú veľrybu.

Dedina je po záchrannej akcii hneď plná klebiet a domnienok, kto mladík je a odkiaľ pochádza. Na malichernosti niet času, blíži sa totiž vážna hrozba. Visí nielen nad osadou a krajinou, ale zrejme nad celým svetom.

Moderná interpretácia biblického príbehu

Biblický Jonáš odmietol poslušnosť Bohu, a preto strávil tri dni v bruchu veľryby. Kajal sa a napokon vzal na seba úlohu posla zlých správ. Obyvateľom Ninive zvestoval, že ak neučinia pokánie, mesto bude zničené.

V románe Johna Ironmongera Nezabudnite na veľrybu sa prorokom skazy stáva Joe Haak, brilantný matematik a bankový analytik. Zdrvený cynizmom veľkomesta, nachádza v rybárskej osade idylické útočisko.

Čas tu plynie pomalšie, ľudia sú milí a láskaví. Bremeno, ktoré si doniesol so sebou, ho síce ťaží, no každým dňom sa zmenšuje. Až do chvíle, keď neodolá a prihlási sa v internetovej kaviarni k svojmu vynálezu Cassie.

Ide o vynikajúci počítačový program predvídajúci pohyby na peňažných trhoch. Buď sa umelá inteligencia zbláznila, alebo je svet stratený. Hlási totiž dokonalú búrku. Zákony a poriadok sa majú rozpadnúť, milióny ľudí zomrieť a do týždňa je ľudstvo naspäť v dobe kamennej.