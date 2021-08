Novinky na Netflixe, HBO Go a Amazon Video: Momoa v akčnom filme aj dokument o pandémii

Pozrite si prehľad noviniek.

16. aug 2021 o 10:40 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

UTOROK (17. 8. 2021)

UNTOLD: Deal with the Devil

Netflix uvedie športový dokument UNTOLD: Deal with the Devil o americkej boxerke a svetovej šampiónke Christy Martin, ktorá síce vyhrávala všetky zápasy, no doma bojovala s drogami a domácim násilím.

https://www.youtube.com/embed/F7fl-0m-lyM

STREDA (18. 8. 2021)

Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes

Netflix uvedie dokumentárny film Memories of a Murderer: The Nilsen Tapes, v ktorom sériový vrah Dennis Nilsen rozpráva o vykonaných vraždách a jeho živote na autentických nahrávkach z väzenia.

https://www.youtube.com/embed/xT0GxjNfoek

Black Island

Netflix uvedie dramatický triler Black Island o hrôzostrašnom ostrove, na ktorom sa študent zblíži s novou učiteľkou a zatiahne sa tak do temných tajomstiev.

https://www.youtube.com/embed/Y7R78hR1MCU

The Defeated

Netflix uvedie historický seriál The Defeated o povojnovom Berlíne v roku 1946, v ktorom americký policajt pátra po svojom bratovi a pomáha nemeckej policajtke zvládnuť zvyšujúce sa násilie v meste. Hrajú Taylor Kitsch a Michael C. Hall.

https://www.youtube.com/embed/GTcUciEapkM

ŠTVRTOK (19. 8. 2021)

In the Same Breath

HBO Go uvedie dokumentárny film In the Same Breath o tom, ako čínska vláda chcela zatajiť začiatok pandémie vtedy neznámej pľúcnej choroby Covid-19.

https://www.youtube.com/embed/HXgPNA19YKo

PIATOK (20. 8. 2021)

The Chair

Netflix uvedie komediálny seriál The Chair o vysokoškolskej učiteľke, ktorá sa, ako prvá žena stala vedúcou katedry na univerzite. Musí však bojovať o svoje postavenie a postaviť na nohy rozpadajúcu sa katedru angličtiny. V hlavnej úlohe Sandra Oh.

https://www.youtube.com/embed/eOqtBtWGl1Q

Sweet Girl

Netflix uvedie akčný film Sweet Girl o zničenom mužovi, ktorý prisahal, že sa pomstí za smrť svojej manželky a ochráni svoju rodinu, jedinú dcéru, ktorá mu ostala. Hrá Jason Momoa.

https://www.youtube.com/embed/NiFuJV2GLkY

SOBOTA (21. 8. 2021)

Chemical Hearts

Prime Video uvedie romantickú drámu Chemical Hearts o stredoškoláčke, ktorá nastúpi na novú školu a nájde vášeň v školských novinách a v inom študentovi, ktorý skrýva záhadné tajomstvo.