Ako sa dostane kniha od autorovho nápadu na vašu poličku (III.)

Prečo je redaktor taký dôležitý

16. aug 2021 o 12:36 Róbert Dyda

Položili ste si niekedy otázku, koľko ľudí sa okrem autora podieľalo na vzniku knihy, ktorá sa ocitla vo vašich rukách? O náročnej a často nepoznanej práci redaktorov sme sa porozprávali s piatimi zástupcami z vydavateľstiev Tatran, Absynt, Inaque a Artis Omnis.

Čo znamená, že knihu niekto redigoval? Aký je rozdiel medzi jazykovými a zodpovednými redaktormi?



Eva Melichárková, vydavateľstvo Tatran: Zodpovedný redaktor text rediguje, čiže v ňom opraví vecné, gramatické a štylistické chyby, prípadne navrhne autorovi či prekladateľovi, ktorú pasáž by bolo vhodné vypustiť, doplniť alebo prepracovať. Nesie teda plnú zodpovednosť za definitívnu textovú podobu knihy.

Ale nikto nevie a nevidí všetko, preto sú potrební jazykoví redaktori. Tí dostanú do rúk zalomený text a robia korektúru, čiže vychytávajú chyby, ktoré unikli zodpovednému redaktorovi, autorovi či prekladateľovi.



Ján Púček, vydavateľstvo Absynt: Záleží najmä na tom, či ide o pôvodnú, alebo prekladovú knihu. V oboch prípadoch však ide o spoluprácu, dokonca o partnerský vzťah.

Kým pri preklade je snahou redaktora eliminovať prekladové chyby či prípadné nepresnosti a takpovediac učesať štylistiku, redaktor pôvodnej knihy je v istom zmysle dramaturgom vznikajúceho textu. V jednom i druhom prípade je však na redaktorskom čítaní podstatná jedna vec, ktorú autori zväčša nemajú, a to je odstup.



Jana Šulková, freelance redaktorka: Stručne povedané, znamená to, že text bol pred vydaním upravený kvalifikovaným redaktorom. Ak by sme sa riadili „učebnicovým“ príkladom, každá kniha by mala mať zodpovedného redaktora, teda interného pracovníka vydavateľstva, ktorý má knihu ako vydavateľský projekt na starosti od kúpy práv až po odoslanie textu do tlače, následne jazykového redaktora, ktorý by mal text upraviť