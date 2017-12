Kelly Rowlandová sa vrátila k snúbencovi

BRATISLAVA 24. júna (SITA) - Dnes už bývalá členka hudobného tria Destiny's Child Kelly Rowlandová sa opäť vrátila k svojmu snúbencovi, hráčovi amerického futbalu Royovi Williamsovi, a opäť začali plánovať ...

24. jún 2005 o 15:07 SITA

BRATISLAVA 24. júna (SITA) - Dnes už bývalá členka hudobného tria Destiny's Child Kelly Rowlandová sa opäť vrátila k svojmu snúbencovi, hráčovi amerického futbalu Royovi Williamsovi, a opäť začali plánovať svadbu. Pár sa zasnúbil v minulom roku, no z neznámych príčin sa začiatkom tohto roka rozišiel. No teraz, keď sa r&b skupina Destiny's Child rozpadla, Rowlandová uvažuje o sólovej kariére a založení rodiny. "Nazvali sme to koniec jednej kapitoly, a je to úžasné, pretože teraz sú pred nami mnohé iné kapitoly," vysvetlila Kelly pre televíznu reláciu TRL. "Ani jedna z nás nemá deti, ani jedna nie je vydatá. Nerozpadáme sa, iba dospievame," dodala. Speváčka a hviezda tímu Dallas Cowboys si vraj hľadajú nový dom v Dallase, v štáte Texas.