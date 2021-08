Nela Pocisková: Musím si opakovať, že tá krv nie je realita

Herečka hovorí, že pri očkovaní sa spolieha na vedu.

23. aug 2021 o 15:39 Jana Alexová

Skutoční hrdinovia sú pre mňa lekári, hovorí NELA POCISKOVÁ. Po materskej dovolenke ju diváci opäť uvidia na televíznych obrazovkách v najnovšom seriáli TV Joj Nemocnica.

Obľúbená herečka v ňom stvárňuje jednu z hlavných postáv, lekárku internistku Rebeku Vargovú.

Nela Pocisková v rozhovore pre denník SME hovorí o tom, aké ťažké bolo sa po materskej opäť vrátiť k herectvu, ale aj o tom, prečo si pri nakrúcaní občas pripadá smiešne a aký zahraničný lekársky seriál si rada pozrie.

Článok pokračuje pod video reklamou

V novom seriáli TV Joj Nemocnica stvárňujete postavu lekárky internistky Rebeky Vargovej. Je to vaša prvá veľká rola v seriáli po materskej dovolenke. Čím vás oslovila, že ste si povedali, že prišiel čas vrátiť sa do práce?

V ten deň mi volali z rádia. Moderátori mi zavolali domov a pýtali sa, ako sa mám, čo robím na materskej a či už plánujem aj nejaké pracovné aktivity. Tak som sa rozrozprávala a oni mi zrazu položili otázku, či som pripravená aj na väčší projekt. Vtedy som im povedala, že si myslím, že do tohto štádia som už dospela, lebo deti už vyrástli, sú samostatnejšie a že áno, som pripravená.

Vzápätí na to, naozaj to nebolo viac ako desať minút, mi zavolal producent z TV Joj a hovorí mi: práve som ťa počul v rádiu a tak ti rovno volám, ideme robiť taký a taký projekt, čo ty na to? Najskôr som ostala v šoku, lebo jedna vec je, že si človek niečo povie, ale keď prišla tá otázka naozaj, nevedela som, ako reagovať.

Nela Pocisková Slovenská herečka a speváčka.

Ako štrnásťročná dostala úlohu Katky v muzikáli Neberte nám princeznú.

Účinkovala v tanečnej dráme Labuťko, v predstavení Jozefa Bednárika Fidlikant na streche, v balete Popolvár v SND, v muzikáloch West Side Story, Ôsmy svetadiel, Pomáda.

Hrala v televíznych seriáloch Ordinácia v ružovej záhrade a Búrlivé víno.

Vydala sólový album War, koncertovala s Adreom Bocellim, Filipom Tůmom, Daliborom Jenisom a Martinom Chodúrom.

S Kamilom Mikulčíkom sa zúčastnila na medzinárodnej súťaži Eurovision Song Contest.

V najnovšom seriáli TV Joj Nemocnica stvárňuje postavu internistky Rebeky Vargovej.

Tak som zostala ticho. Potom som len vykoktala okej, daj mi vedieť, o čo ide, pošli mi scenár a podobne. Obratom mi od neho prišli aj scenáre na kamerové skúšky, ktoré som si prečítala, a hneď sa mi to zapáčilo.

Čo vás zaujalo?

Páčilo sa mi, ako je napísaný scenár. Moja postava má veľmi dobrú linku, v živote musí riešiť naozaj zaujímavé veci, najmä vzťahové. Roky sa snaží otehotnieť so svojím manželom, no nedarí sa im a to celé má veľký vplyv na všetko - ako vníma deti, ako sa trápi a aj na ich vzťah s manželom.

Bolo to náročné vrátiť sa po takom čase zase späť do pracovného tempa?

Popravde som si myslela, že som naozaj pripravená odchádzať od svojich detí, že už dozrel čas a mala by som sa definitívne vrátiť do práce. Dovtedy som len sem-tam išla niečo odspievať, brala som malé príležitostné práce, aby som z toho úplne nevypadla, no bránila som sa veľkým projektom, lebo viem, čo znamenajú.

Ale prešiel nejaký čas a tak som na to kývla. Bolo to naozaj po veľmi dlhých úvahách, ako to budem zvládať a či sa to vôbec bude dať. A v momente, keď som na to kývla a podpísala som zmluvu, tak som zistila, že vôbec nie som pripravená na nič.

Štyri roky som bola s deťmi doma, bola som na ne nesmierne zvyknutá. Ale nonstop som bola len s nimi a pomaly som aj cítila, že už to nie je dobré pre nikoho - ani pre mňa, ani pre ne. Miestami som bola až frustrovaná, lebo som cítila, že potrebujem začať niečo robiť. Ale keď som kývla na Nemocnicu, tak som sa celá roztriasla obavami, ako to budem zvládať.

Hneď na to prišli výčitky, čo som to za matku, že som si dovolila zobrať veľký projekt a že budem od detí odchádzať. Zakaždým, keď som odchádzala z domu, vyčítala som si, že som to nemala urobiť, že je to ešte skoro a podobne. Ale s odstupom času sa to celé utriaslo.

Takéto pocity zrejme majú asi všetky matky, ktoré sa rozhodujú, kedy je ten najlepší čas vrátiť sa do práce. Čo vám pomohlo prekonať výčitky a zvyknúť si?