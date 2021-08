Major Václav Marhoul: Videl som výcvik afganských vojakov a bola to katastrofa

Na futbalových štadiónoch v Kábule videl popravy každý deň.

19. aug 2021 o 13:29 Kristína Kúdelová

Článok pokračuje pod video reklamou

Hovorí, že ho vychovali vo vlasteneckých tradíciách a odmalička ho učili, že je nutné vzoprieť sa zlu. Svet ho pozná najmä ako režiséra a producenta úspešných filmov, no on je aj vojak a ako major českej armády bol štyrikrát v Afganistane.

VÁCLAV MARHOUL sa považuje za idealistu zbaveného ilúzií. Keď prišiel na misiu a videl katastrofálny výcvik miestnych vojakov a teror náboženského extrémizmu Talibanu, už ich dávno nemal. Napriek tomu ho počas rozhovoru pre SME niekoľkokrát ovládol smútok, pocit zúfalstva a hnev - aj voči českej vláde a českým a slovenským fašistom.

Pre mnohých ľudí je Afganistan geograficky aj myšlienkovo veľmi ďaleko a nechápu, prečo by zaň mali bojovať. Prečo to nie je váš prípad?

Som kozmopolitne založený človek. Zvykol som si cestovať po celom svete a vnímať si všetky miesta ako jednu planétu. Keď letíte do Afganistanu, ste tam za sedem hodín, takže až tak ďaleko nie je. Je to menej, ako keby ste leteli do Los Angeles alebo do Tokia. Ale najmä, v globálnom svete už vzdialenosti nehrajú vôbec žiadnu rolu. Nie sme v stredoveku, ani v 18. storočí, takže všetko je blízko, aj nebezpečenstvo a konflikty. A ja ako idealista si želám, aby bol mier a sloboda všade, aby všade mali ľudia zaručené práva a úctu.

Spojenci boli v Afganistane dvadsať rokov. Prečo sa dnes zdá, že krajina je v podstate tam, kde bola pred ich príchodom?

Náš rekonštrukčný tím postavil v provincii Logar vodáreň - aby ju Taliban na druhý deň vyhodil do vzduchu. Taliban systematicky ničil infraštruktúru, ktorá mala miestnym ľuďom pomáhať. Považoval som to za dielo diabla. Preňho bolo dôležité, aby ľudia žili v strachu. A on teda vie rozosievať strach. Nikto na to nezabudol a preto dnes toľkí zo svojich domovov utekajú.

Akým spôsobom rozosieval strach?

Napríklad verejnými popravami. Bol som v Kábule na futbalovom ihrisku, tam sa organizovali pred tisícovým davmi, ktoré museli skandovať nadšením. Verte mi, behal mi mráz po chrbte.

“ Taliban sa regrutuje z Paštunov. Ich kultúrou je vojna. Taká bola v našom antickom svete Sparta. Alebo v severnej Amerike Komančovia. Oni všetci boli od narodenia bojovníci, z princípu. Takže ľudia z Talibanu bojujú stovky rokov a vedia to. „

Ako často sa diali?

Každý deň. Všetkých previnilcov zviazali a bez ľútosti zavraždili.

Previnilci sa previnili čím?

Previnili sa proti šaríi. Počúvali hudbu. Tancovali. Ženy vyšli do ulíc bez muža. Zapli sa rádio. Taliban nepopravoval len za krádež a za vraždu, popravoval aj za to, čo nezodpovedal jeho výkladu šaríe. Šaría sa dá vyložiť viacerými spôsobmi podľa toho, kto ju presadzuje a v akej provincii. Napríklad, niekde vám neuseknú hlavu, ale iba ruku.

Takže niektoré provincie sú osvietenejšie, iné brutálnejšie?

Afganistan je veľmi zložitá krajina. A treba povedať, že je to vymyslená krajina.