Tereza Ramba: Láska je voľba. Môžete ju pestovať, ale nikoho si nepripútate navždy

Hviezda z Rafťákov dnes hrá pracujúcu matku v Denníku moderného fotra.

20. aug 2021 o 15:57 Svetlana Kolesárová

Patrí k najobsadzovanejším českým herečkám. Od tínedžerských rokov, keď dostala svoju prvú úlohu vo filme Rafťáci, stvárnila desiatky rôznorodých postáv, za film Vlastníci získala Českého leva.

TEREZA RAMBA hrá v divadle, cestuje, napísala knihu, založila módnu značku a stala sa mamičkou.

Rolu dobroprajnej hviezdy Svitušky v rozprávke Vianočná hviezda nakrúcala v zasneženom Zuberci krátko po narodení synčeka. Pritom stále pôsobí uvoľnene a šťastne. Teraz hrá v novej komédii Denník moderného fotra.

Vo svojom najnovšom filme hráte mamu čerstvo narodeného bábätka. Ako vám pri jej stvárnení pomáhalo, že máte sama nedávne skúsenosti s touto situáciou?

Nataša je úplne iná ako ja, myslím, že moje vlastné materstvo v tom zase až takú veľkú rolu nehralo. Ale únavu, tú bolo vidno a bola skutočná.

Otecka hrá Jirka Mádl, s ktorým ste dobrí kamaráti od nakrúcania Rafťákov. Ako sa vám s ním hrali romantické scény?

Ťažko, pretože Jirka je niečo ako môj starší brat. Ale sme radi spolu, tak sme tie dve pusinky, čo sa vo filme objavia, zvládli.

V Denníku moderného fotra hrá Tereza Ramba po boku Jirku Mádla. (zdroj: CinemArt)

V Denníku moderného fotra zostane s bábätkom otec a vy ako mamička idete do práce. Nie je to celkom bežná situácia v našich končinách. Viete si to predstaviť v realite?

S manželom nám syn hovorí Mata. Spojil si Mama a Tata dohromady. A to celkom vystihuje našu výchovu. Chcem so synom tráviť čo najviac možného času a zároveň milujem svoju prácu. Myslím si, že každý musí robiť všetko tak, ako to cíti.