Bahnisko priemernosti? Bahnisko kvality!

Seriálové okno Ďura Červenáka.

22. aug 2021 o 10:36 Ďuro Červenák

Zatiaľ čo pre väčšinu slovenských televíznych tvorcov je stále ťažko dosiahnuteľnou latkou aspoň „znesiteľný priemer“, v susedných krajinách sa neraz siaha aj po svetovej úrovni. Dôkazom je trebárs poľská tvorba.

Vďaka streamovacím službám sme videli trebárs kriminálku z poľsko-ukrajinského pohraničia Wataha, drsnú gangsterku Oslnení svetlom, trilerové Temné lesy či výpravné 1983 odohrávajúce sa v Poľsku, kde sa neskončil komunistický režim.

Zrejme tým najlepším od našich severných susedov je však detektívna séria Rojst (The Mire či Bažina). Prvá sezóna je zasadená do osemdesiatych rokov a dvaja novinári sa v nej po ututlaní prípadu z vyšších miest pustia do vyšetrovania vraždy prostitútky a komunistického funkcionára.

Sebaisto vystavaný príbeh, výborné herecké výkony a dokonalá dobová atmosféra zaujali dostatok divákov, aby si Netflix objednal aj druhú sezónu, ktorá mala premiéru začiatkom leta.