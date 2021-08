Novinky na Netflixe: Zaklínač s novým príbehom ako anime pred pokračovaním druhej série

Pozrite si prehľad noviniek.

23. aug 2021 o 11:52 Anna Krištofčová

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru, a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť newslettra Tento týždeň.

PONDELOK (23. 8. 2021)

The Witcher: Nightmare of the Wolf

Netflix uvedie anime The Witcher: Nightmare of the Wolf o mužovi, ktorý sa chce stať zaklínačom, aby unikol chudobe, a tak zabíja za peniaze a slávu. Druhú sériu populárneho seriálu Zaklínač v hlavnej úlohe s Henrym Cavillom Netflix uvedie 17. decembra.

https://www.youtube.com/embed/J365hQpaWRw

UTOROK (24. 8. 2021)

Untold: Caitlyn Jenner

Netflix uvedie dokumentárny film Untold: Caitlyn Jenner o živote známej osobnosti.

https://www.youtube.com/embed/6-BoUHnhQfI

STREDA (25. 8. 2021)

Post Mortem: Ingen dør i Skarnes

Netflix uvedie mysteriózny horor Post Mortem: Ingen dør i Skarnes o žene, ktorú označia za mŕtvu, no preberie sa s veľkou chuťou na krv. Krachujúca pohrebná služba jej rodiny znovu začne prosperovať.

https://www.youtube.com/embed/gC8wHu6qt9s

Clickbait

Netflix uvedie kriminálnu minisériu Clickbait o unesenom mužovi, ktorého únoscovia zabijú, ak jeho video o únose dosiahne päť miliónov vzhliadnutí, rodina sa ho snaží nájsť čo najskôr.

https://www.youtube.com/embed/QwVLObz0MGs

Článok pokračuje pod video reklamou

PIATOK (27. 8. 2021)

He's All That

Netflix uvedie romantickú komédiu He's All That o influencerke, ktorá sa staví so svojimi kamarátkami, že premení neobľúbeného študenta na kráľa plesu. Od režiséra Mean Girls. Ide o remake filmu She's All That z roku 1999.