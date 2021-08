Filmári v prúde

Top of the Lake a Katla.

23. aug 2021 o 10:36 Miloš Ščepka

Hoci sa nám to na Slovensku môže zdať zvláštne, vo väčšine krajín stále platí, že filmári robia filmy a televízni tvorcovia seriály. Herci už síce voľne prekračujú z jedného sveta do druhého, no scenáristi, režiséri, kameramani, výtvarníci či architekti len výnimočne. A ak sa tak už stane, výnimočný je aj výsledok ich práce.

Jazero Jane Campionovej

Romantická historická dráma Piano z roku 1993 triumfovala v Cannes, získala tri Oscary, Zlatý glóbus, tri ceny BAFTA a mnoho ďalších ocenení, ale novozélandská scenáristka a režisérka Jane Campionová (nar. 1954) odvtedy nakrútila len štyri celovečerné filmy a dokončuje piaty.

Westernová dráma The Power of the Dog bude mať premiéru o mesiac na benátskom filmovom festivale. V roku 2013 Campionová prekvapila sedemdielnym televíznym seriálom Top of the Lake, ktorý pod názvom Tiene nad jazerom aktuálne ponúka HBO.

Americká herečka Elizabeth Mosse za rolu austrálskej detektívky Robin Griffithovej získala svoj prvý Zlatý glóbus. Do rodného zapadnutého novozélandského mestečka sa Robin vrátila po rokoch, aby sa rozlúčila so smrteľne chorou matkou.

Keď vysvitne, že mladučká školáčka Tui, dvanásťročné dcéra miestneho drogového bossa Matta, je tehotná, ujme sa Robin – špecialistka na prácu s mládežou – prípadu, hoci nie je v jej jurisdikcii.

Viac ako na kriminálny žáner sa Campionová sústredí na detailné vykresľovanie nejednoznačných, no realistických charakterov a odkrývanie spletitých vzťahov. Výdatne jej pri tom pomáhajú herci, medzi ktorými nájdeme aj Holly Hunterovú z Piana, v role svojráznej duchovnej guru partie zmätených, zjazvených žien, ktoré do prvej série vnášajú svojrázny absurdný humor.