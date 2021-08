Zomrel bubeník The Rolling Stones Charlie Watts

Hovorilo sa o ňom, ako o jednom z najlepších bubeníkov svojej generácie.

24. aug 2021 o 18:52 (aktualizované 24. aug 2021 o 19:11) Kristína Braxatorová, SITA, TASR

LONDÝN. Bubeník legendárnej britskej kapely The Rolling Stones Charlie Watts zomrel vo veku 80 rokov. S odvolaním sa na vyhlásenie jeho agenta Bernarda Dohertyho o tom informovala agentúra AFP.

Podľa Dohertyho slov zomrel Watts v utorok londýnskej nemocnici obklopený svojou rodinou. "Odišiel milovaný manžel, otec a starý otec a jeden z najväčších bubeníkov svojej generácie," cituje z Dohertyho vyhlásenia portál BBC.

„S veľkým zármutkom oznamujeme smrť milovaného Charlieho Wattsa,“ uvádza sa vo vyhlásení. Rodina poprosila o rešpektovanie súkromia jeho najbližších, členov kapely a blízkych priateľov.

Watts bol členom Rolling Stones od januára 1963, keď sa pripojil k spevákovi Mickovi Jaggerovi, gitaristovi Keithovi Richardsovi a druhému gitaristovi Brianovi Jonesovi a vstúpil do ich začínajúcej skupiny.

Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can't Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up.

Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok. Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias.

V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Zatiaľ posledný album Blue & Lonesome vydali v decembri 2016. Watts, Jagger a Richards zostali členmi skupiny až do súčasnosti.

Watts sa v roku 2004 liečil z rakoviny hrdla.BBC začiatkom augusta informovala, že Watts sa pre zotavovanie z bližšie neurčeného lekárskeho zákroku nezúčastní na nadchádzajúcom turné The Rolling Stones v Spojených štátoch. Na americkej časti septembrového turné No Filter Tour ho mal zastúpiť Steve Jordan (64).