Filmové Piešťany po šestnásty raz

Cinematik otvorí film z Benátok.

25. aug 2021 o 10:31 Peter Konečný

Medzinárodný filmový festival Cinematik Piešťany tento rok otvára už svoj 16. ročník, ktorý sa uskutoční od 14. do 19. septembra. Aj tentoraz bude festival pestrou prehliadkou toho najlepšieho, čo sa za ostatný rok podarilo doma aj vo svete nakrútiť. Chýbať nebudú ani originálne tematické sekcie, súťaže či exkluzívne premiéry. Počtom vyše sto uvedených filmov pôjde o najväčšie filmové podujatie na Slovensku.

„Pozícia filmových festivalov je neistá, pretože absolútne závisí od aktuálnej pandemickej situácie, ktorá sa rýchlo mení (respektíve rýchlo sa zatvára, ale veľmi pomaly sa uvoľňuje),“ upozorňuje umelecký riaditeľ festivalu Cinematik Vladimír Štric.

„Čiže je to trochu ako loď na rozbúrenom mori, nikdy neviete, kedy narazíte na skalu alebo plytčinu, alebo či sa more nečakane zmení na pokojný rybník. A tiež musíte niekde v kútiku duše rátať s tým, že festival pripravujete celý rok, ale potom ho musíte odložiť. Hovoríme, samozrejme, o festivaloch, ktoré sa konajú naživo, ale do DNA festivalov patrí, že sa konajú naživo, festival online je z núdze cnosť a môže fungovať raz či dvakrát, ale potom už nie.“

A aké náročné bolo tvoriť program filmového festivalu? „Vzhľadom na to, že sa stále môžeme oprieť o slušnú ponuku nových filmov od producentov, distribútorov a predajcov práv, nebol ročník 2021 nejako zvlášť náročný,“ hodnotí Štric.

„Snažíme sa vybrať z aktuálnej ponuky to najlepšie, iná otázka je, že ja osobne pociťujem deficit filmov napozeraných na veľkom plátne na svetových