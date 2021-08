Mŕtve svety flákačov a rezignovanej mládeže

Daniel Clowes a Mŕtvy svet

26. aug 2021 o 7:39 Ján Blažovský

Žiť bežný život tínedžera končiaceho strednú školu dokáže byť niekedy stresujúce, inokedy jeden deň vyzerá ako akýkoľvek iný a nič sa s tým nedá robiť. V komiksovom svete zadefinoval dobrodružstvo každodennosti dvoch čerstvých absolventiek strednej školy Daniel Clowes vo svojom diele Ghost World (Mrtvej svět, Trystero 2019 v preklade Martiny Knápkovej) a tento úspešný projekt našiel svoju cestu aj do kinematografie. V rovnomennom filme z roku 2001 (v českej distribúcii pod názvom Přízračný svět) si zahrali Thora Birch so Scarlett Johanssonovou a po ich boku sa objavil Steve Buscemi.

Článok pokračuje pod video reklamou

Dobrodružstvo každodennosti

Súvisiaci článok Češka vydatá v Kábule. Príbeh Petry Procházkovej získal publicitu, o akú nestál Čítajte

Režisér Terry Zwigoff filmom Ghost world patril medzi významných favoritov na Oscara v roku 2002, konkuroval mu napríklad film Memento od Christophera Nolana. Scenáristovi a autorovi komiksovej predlohy Danielovi Clowesovi sa podarilo jedno prvenstvo: ako vôbec prvý bol na Oscara nominovaný jeho scenár podľa komiksovej predlohy. Nie je to zanedbateľný úspech, ak si uvedomíme, že komiks musel dlhodobo obhajovať vlastný status ako samostatná a plnohodnotná umelecká forma.

(zdroj: )

Čím sú teda tento film a jeho predloha také pozoruhodné? S trochou odľahčenia by sa dalo povedať, že z dejového hľadiska sa v nich nič významné neodohrá, no neodohrá sa to obzvlášť zaujímavým spôsobom. Ghost world sa zaoberá každodennosťou, dospievaním, prechodom do dospelosti, ale zároveň aj čiastočne v kulisách vyvolávajúcich dojem miernej paranoje, nepokoja a očakávania niečoho významného.