Peter Dvorský 70

Slovenská operná ikona oslávi jubileum v SND

17. sep 2021 o 9:00 Jozef Červenka

Nie je veľa slovenských osobností z oblasti opery, ktoré by poznal takmer každý Slovák. Nepochybujem však o tom, že ak by sme robili anketu na túto tému s bežnými ľuďmi, väčšina by určite uviedla Petra Dvorského.

Rodák z Partizánskeho patrí k našim najvýznamnejším operným spevákom a svetová operná kritika ho zaraďuje k najlepším tenoristom druhej polovice 20. storočia. Spev študoval na bratislavskom Konzervatóriu u Idy Černeckej. Už počas štúdia bol ako mimoriadny talent v roku 1972 angažovaný ako sólista Opery Slovenského národného divadla. Víťazstvá na medzinárodných speváckych súťažiach v Moskve a Ženeve mu otvorili cestu k hosťovaniu na najvýznamnejších operných scénach sveta.

V roku 1977 debutoval vo Viedenskej štátnej opere, ktorá sa mu popri SND v Bratislave stala druhou domovskou scénou. Treťou sa v roku 1979 stala milánska La Scala. Peter Dvorský pravidelne účinkoval v najvýznamnejších svetových operných divadlách: Kráľovská opera Covent Garden v Londýne, Operný dom v Zürichu, Aréna vo Verone, Festivalové divadlo v Salzburgu, Bavorská štátna opera v Mníchove, Národná parížska opera, Národné divadlo v Prahe, Veľké divadlo v Moskve, Metropolitná opera v New Yorku, Lyrická opera Chicago a mnohé ďalšie.

Hlas Petra Dvorského bol charakteristický unikátnou „talianskou“ žiarivou farbou, objemom a napriek lyrickému charakteru mal mimoriadnu schopnosť dramatického výrazu. Repertoár sa orientoval najmä na taliansku a francúzsku romantickú operu 19. storočia, taliansky verizmus a slovanské opery – ruské, české a slovenské.

Najväčšie úspechy spevák slávil ako Des Grieux z Manon Lescaut, Rodolfo z Bohémy, Cavaradossi z Toscy a Pinkerton z Madama Butterfly (všetko Puccini), Maurizio z Cileovej Adriany Lecouvreur, Turiddu z Mascagniho Sedliackej cti, z verdiovského repertoáru vojvoda z Rigoletta, Alfredo z La traviaty a Macduff z Macbetha, ďalej Riccardo z Maškarného bálu a Alvaro zo Sily osudu.

Z francúzskej opery Gounodov Faust a Massenetov Werther, slovanskému repertoáru dominoval Lenskij z Čajkovského Eugena Onegina, princ z Dvořákovej Rusalky, Jeník zo Smetanovej Predanej nevesty a Ondrej zo Suchoňovej Krútňavy.